A Bastia Mondovì torna la Mostra dell'Unva e del Vino con il percorso "Morsi e sorsi"

Domenica 14 settembre il centro di Bastia Mondovì si trasformerà in un percorso enogastronomico e culturale che unirà tradizione, gusto e divertimento.

Torna infatti la terza edizione della Mostra dell'Uva e del Vino, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco con il sostegno delle realtà locali.

IL PROGRAMMA

La manifestazione prenderà il via alle 9 di domenica 14 settembre in piazza IV Novembre con l’inaugurazione ufficiale, ma l'evento sarà preceduto sabato 13 settembre dal “Giro Pasta”, a partire dalle 20, presso il circolo Acli, (3 tipi di pasta + 1 bicchiere di vino) al costo di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini.

Poi spazio a musica e intrattenimento con l’Orchestra Maria Ravera, accompagnata dal servizio bar. Per informazioni e prenotazioni: 0174.60112 – 348.4991011 – info@comune.bastiamondovi.cn.it

Il percorso “Morsiesorsi”

Domenica 14 settembre protagonista della giornata sarà il percorso in sei tappe che guiderà i partecipanti alla scoperta di piatti e vini del territorio: dall’aperitivo al dolce, passando per la fassona al forno, ogni portata sarà accompagnata da un calice selezionato insieme alle cantine locali, mentre per i bambini sono previste bevande analcoliche.

Il costo è di 22 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini fino a 12 anni. La prenotazione è obbligatoria entro il 10 settembre.

Attività durante la giornata

Il borgo sarà animato da un ricco programma di eventi collaterali: Mostra di trattori d’epoca e modellini funzionanti di macchine agricole, esposizione di attrezzature antiche e dimostrazioni di mestieri tradizionali, giocolieri, musicisti itineranti e animazioni per famiglie, mostra interattiva “Il suono essenziale”, esposizione delle varietà di uve locali.

Per tutta la giornata bancarelle di prodotti tipici e creazioni in sughero dell’Ecomuseo “La Cantina” di Rocca de’ Baldi.

Alle 18 in programma il Concerto gratuito nella chiesa di San Fiorenzo, con navetta e visita guidata gratuita al complesso e al Sacrario Partigiano.