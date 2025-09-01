Cravanzana: al “Premio Qualità Venchi”, protagonista la nocciola

Sua maestà la nocciola, regina indiscussa dei nostri territori, è stata festeggiata a Cravanzana, nella storica fiera che è anche un momento importante per fare il punto della situazione sulla corilicoltura, nell’ambito dell’importante evento “Premio Qualità Venchi”.

“Pochi giorni dopo aver fissato il prezzo al quintale della nocciola - ha sottolineato il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti -, è stato utile ribadire come la quotazione sia buona, anche se non sopperisce alla scarsa produzione di questi anni, ma dà una boccata d’ossigeno al settore, in attesa di trovare delle soluzioni più strutturali”.

“Da Cravanzana però - ha sottolineato Antoniotti - deve partire il messaggio forte e positivo che tutti insieme, facendo rete e collaborando, anche questa volta ce la faremo. Il mondo della corilicoltura è in fermento, non si arrende, guarda avanti. Le istituzioni, come la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo sono pronte a sostenerlo e lo stanno già facendo, proprio come ci sono e sono determinate a vincere la sfida, le associazioni di produttori e quelle agricole, nonché Agrion”.

Nell’ambito del Premio Qualità, il vicepresidente ha detto ai produttori che presto a Vercelli ci sarà un confronto ampio sul mondo della corilicoltura, nell’ambito di Risò, il Festival Internazionale del Riso, dove protagonista assoluto è il mondo agricolo.

“Sono molto onorato - ha spiegato Antoniotti - di portare le istanze del settore, come vicepresidente della Provincia di Cuneo all’evento di Vercelli, dove amministratori provenienti da tutta Italia si confronteranno sulle problematiche dell’agricoltura dei territori che rappresentano. Perché il mondo della Nocciola e le sue problematiche non riguardano solo noi, per questo è importante confrontarsi, creare un sistema, fare squadra per tutelare al meglio la nostra regina di Langa, sua Maestà la Nocciola”.