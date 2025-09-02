A Savigliano in scena “L'anmaginasion – Na seira 'd paròle e musica”

Hanno preso il via le prevendite per “L'anmaginasion – Na seira 'd paròle e musica”, appuntamento nel segno della lingua piemontese che andrà in scena venerdì 10 ottobre, alle 21, al teatro Milanollo.

Promossa nell'ambito del progetto “Piemonteis International”, la serata vedrà la regia di Vittorio Aime (voce recitante), la partecipazione di Matilde Druetta, Umberto Aime e gli attori della Compagnia “Pathos”.

Spiegano i protagonisti: "Poiché la lingua piemontese, come tutte le lingue minoritarie, non è accolta e rispettata a livello sia locale che nazionale, questa serata si propone di rivalutare la sua dignità dimostrando che i sentimenti le sensazioni e le emozioni possono essere espresse anche in questo antico idioma. Per farlo, abbiamo preso i testi delle canzoni a nostro giudizio più significative, sia italiane che straniere, e le offriamo tradotte in lingua piemontese".



