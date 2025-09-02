Ancora biglietti disponibili per il "Sunset vibes" a Mondovì con Gabry Ponte

Al via la prevendita della terza e penultima release nel circuito ticketsms.it e nelle prevendite autorizzate per il “Sunset Vibes” di sabato 27 settembre che vedrà alternarsi alla consolle i dj resident del Movì Music Festival, con il gran finale della star della serata Gabry Ponte.

L’evento si aprirà alle 19 con l’happy golden hour con in consolle il collettivo MALAFAMA, per poi proseguire con la lineup dell’evento che vedrà alternarsi Ncl, Fragare, Nozzleholder e Judici. Una grande serata per chiudere con il botto la spettacolare estate monregalese del Movì, capace di richiamare oltre 15 mila presenze con ospiti come Rose Villain una delle cantautrici più amate e ascoltate d’Italia e Tedua, nell’unica esibizione in Piemonte nell’estate 2025.

I Giardini del Belvedere si trasformano in un club all’aria aperta diventando il perfetto scenario del format “Sunset Vibes”, inaugurato, nel 2024, dal grande dj internazionale Bob Sinclar e che prosegue nel 2025 con il DJ set del DJ italiano più ascoltato al mondo: Gabry Ponte. Le prime due fasi di vendita dei biglietti per sabato 27 settembre si sono esaurite in tempi record, confermando il grande entusiasmo del pubblico.

È ora disponibile la terza release con gli ultimi biglietti. Gabry Ponte, con il suo DJ Set, chiuderà il lungo programma della giornata con una lineup di primo livello che vedrà esibirsi i Dj resident del Movì. Non ha bisogno di presentazioni Gabry Ponte, icona globale della musica elettronica, reduce dal successo di un clamoroso sold out a San Siro con oltre 56.000 presenze, che arriva in un anno in cui il suo singolo “Tutta l’Italia” è stato scelto come jingle ufficiale per il festival di San Remo e l’ha portato all’Eurovision Song Contest davanti a oltre 144 milioni di persone, passando per il lancio del suo primo libro in cui per la prima volta svela i retroscena della sua vita.

Nel corso della sua carriera ha collezionato 3 dischi di diamante, 50 dischi di platino e 28 dischi d’oro, superando i 6 miliardi di stream globali. Con più di 4 milioni di utenti attivi su tutte le piattaforme, Gabry è salito al numero 42 nel ranking ufficiale "Climax", che certifica gli artisti più seguiti nel mondo e nel 2024, si è aggiudicato la posizione numero 56 della classifica “Top 101 producers of 2024” di 1001 Tracklists, che premia il supporto internazionale ricevuto da parte degli altri DJ per i propri brani. È quindi con il DJ Set di Gabry Ponte che si chiuderà “Sunset Vibes” il 27 settembre. Il Movì Music Festival è organizzato dall’associazione Wake Up con la collaborazione del comune di Mondovì e con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione Crc.

--