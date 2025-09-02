Si è conclusa con successo la IV edizione dell’Université d’été tenutasi a Sant’Anna di Valdieri

L’iniziativa, conclusasi sabato 30 agosto, ha visto la partecipazione di una trentina di studenti universitari in percorsi atti alla formazione per la valorizzazione dei beni culturali dell’area cisalpina e transalpina delle Alpi Marittime, al fine di sensibilizzare i giovani, stabilire contatti transfrontalieri e orientare verso la formazione di nuove competenze sul turismo culturale responsabile, un turismo CULTURALE nel senso più ampio, secondo una prospettiva di interdisciplinarietà che include la storia, l'economia, l'antropologia, la geografia, la sociologia, le strategie comunicative, la narrazione e interpretazione dei luoghi attraverso i testi letterari, l'analisi degli insediamenti, delle architetture, delle produzioni agricole e artigianali, la filologia e la toponomastica.

Le parole chiave di questa edizione proposte dal Laboratorio di Ricerca e dall’Associazione Culturale Antonella Salvatico sono state: valorizzazione, cultura, sostenibilità sociale e ambientale, durabilità, territorio, approccio comparativo, applicate allo studio di casi, modelli, esempi, criticità all'interno della macroregione alpina (Piemonte, Ponente Ligure Valle d'Aosta, Svizzera e dipartimenti francesi di confine).

Prezioso è stato il supporto del personale del Parco per le visite guidate a sedi significative per la valorizzazione del patrimonio: Centro faunistico Uomini e lupi; Ecomuseo della Segale ed escursioni guidate che, oltre all’ecosistema naturale, hanno portato gli studenti a esplorare le tracce degli antichi “tetti” e gli edifici costruiti dai Savoia, prendendo coscienza delle evoluzioni della storia degli insediamenti, delle produzioni, delle comunità e dell’avvio della villeggiatura in Valle Gesso, in particolare le testimonianze del Guardiaparco Erik Rolando.

Le lezioni dei docenti del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino hanno visto l’intervento della Professoressa Marcella Costa, Direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, della Coordinatrice della Sezione di Culture Moderne Chiara Simonigh, di Enrico Basso, Laura Bonato, Damiano Cortese, Enrico Lusso, Francesco Panero e Cristina Trinchero, fondatori del Comitato scientifico-organizzatore dell’Université d’été, del Professor Lorenzo Bagnoli, docente di geografia presso l’Università di Milano Bicocca, della Dottoressa Giulia Pelassa, project manager dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato del sito UNESCO.

Al termine della settimana di formazione gli studenti hanno elaborato una bozza di “visione futura” del territorio, impostando un progetto di valorizzazione per S. Anna di Valdieri proiettato nel 2050 e discutendolo con il Dott. Saverio Dani, responsabile dell’Ufficio progetti operativi della Fondazione CRC. Le idee progettuali saranno pubblicate nella rivista dell’Associazione Culturale Antonella Salvatico.

La Summer School, giunta alla quarta edizione, è proposta e sostenuta dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino (corso di Laurea triennale in Lingue e Culture per il Turismo, corso di Laurea magistrale in Comunicazione internazionale per il Turismo, Master in Promozione e Organizzazione turistico-culturale del Territorio - MaPOT, Laboratorio di ricerca Open “Tourism”), in collaborazione con l’Associazione Culturale Antonella Salvatico, in sinergia con il Parco Naturale Alpi Marittime e con il sostegno della Fondazione CRC - Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione CRT.