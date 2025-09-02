Domenica 7 settembre Cortemilia accoglie il concerto “Millennial Sound” nella Chiesa di San Francesco

Domenica 7 settembre alle 21, la Chiesa di San Francesco di Cortemilia ospiterà il concerto narrato “Millennial Sound”, nell’ambito della 46ª stagione di Antidogma Musica e realizzato in collaborazione con Caffa Sas e con il Comune di Cortemilia.

Sul palco suonerà il Duo Guión, formato da Nicolò Bertano (chitarra) e Gabriele Viada (fisarmonica), con la partecipazione del maestro Luigi Giachino come narratore.

Il repertorio proposto intreccerà celebri pagine del Novecento e brani dal forte impatto evocativo: Piazzolla, Invierno Porteño; Ponce, Sonata per clavicembalo e chitarra; Piazzolla, Histoire du Tango; Ginastera, 3 Danze Argentine; Gubitsch, Villa Luro (trascrizione del Duo Guión)

Fondato nell’estate del 2023, il Duo Guión si distingue per la ricerca di un repertorio innovativo, capace di valorizzare la versatilità e la complementarità di chitarra e fisarmonica.

Nonostante la loro apparente distanza sonora, i due strumenti si fondono in un dialogo dinamico ed equilibrato.

In poco più di un anno di attività, il Duo ha già conquistato prestigiosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui:1° Premio Assoluto al Concorso Nazionale Davide Lufrano Chaves (Prato); 1° Premio Assoluto al Concorso Internazionale Vittoria Caffa Righetti (Cortemilia); 1° Premio al Concorso Nazionale Chitarra Verde (Siena); 1° Premio al 21° Altamira Guitar Competition (Gorizia); 3° Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono (Torino); 1° Premio al 36° European Music Competition (Moncalieri):

Tra le esperienze più significative, il Duo ha eseguito nel luglio 2024 il Double Concerto “Hommage a Liège” di Astor Piazzolla con l’Orchestra del Salso Summer Class & Festival, diretta dal M° Giampaolo Bandini, al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme.

Nicolò Bertano ha iniziato lo studio della chitarra classica a 9 anni con il padre, perfezionandosi successivamente con maestri di fama internazionale come Lorenzo Micheli, Paolo Pegoraro, Goran Krivokapić e Laura Young. È vincitore di numerosi premi, tra cui il Concorso Internazionale Giovani Promesse del Paganini Guitar Festival e il Concorso Internazionale Città di Stresa.

Gabriele Viada ha iniziato giovanissimo lo studio della fisarmonica, distinguendosi in concorsi internazionali e collaborando con realtà prestigiose come RAI e Radio Gdańsk. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, con un’attenzione particolare a valorizzare la fisarmonica oltre la sua tradizionale dimensione folkloristica.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito antidogmamusica.org o scrivere a stampa.antidogmamusica@gmail.com .

Aggiornamenti e novità sono disponibili anche sulle pagine Facebook e Instagram di Antidogma Musica.