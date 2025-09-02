 / Eventi

Eventi | 02 settembre 2025, 08:16

Sant’ Albano Stura, fino al 7 settembre prosegue con successo la Festa patronale di San Liberato

Una dodici giorni di eventi in un fitto calendario curato dalla Pro loco di Jimmy Chiavassa. Riuscita la Festa della birra e gli altri momenti gastronomici, partecipazione ai giochi popolari. Si concluderà con la passeggiata alla Casa del bosco e la scorpacciata di penne

Si è aperta ufficialmente mercoledì scorso 27 agosto con la gara a petanque a terne Bcc poule alla bocciofila e il cinema all’aperto nel parco Olmi (organizzato dall’oratorio), la Festa di San Liberato di Sant’Albano Stura. 

La manifestazione, curata dalla Pro loco capitanata da Jimmy Chiavassa, proseguirà fino a domenica 7 settembre, con l’ultima serie di eventi: la passeggiata alla Casa del bosco nel pomeriggio, i Duea in concerto e in tavola la scorpacciata di penne. Una dodici giorni di festa che includerà gastronomia, musica e sport.

Nel frattempo, lo scorso weekend e sino a ieri si sono tenuti senza sosta appuntamenti come la “Festa della birra” con la musica di Dj Manfredi al parco Olmi; il teatro dialettale; la quarantacinquesima “Sagra della Soma d’Aj” del Gruppo Alpini in piazza dei Caduti in guerra; apericene e streetfood; balli sul palchetto con il liscio e il Gran Fritto Misto con 18 portate, ancora al parco Olmi. Come da tradizione, sempre il Parco Olmi ha ancora accolto il 31 agosto e ieri i tradizionali giochi popolari.

Cristiano Sabre

