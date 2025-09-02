Sant’ Albano Stura, fino al 7 settembre prosegue con successo la Festa patronale di San Liberato

Si è aperta ufficialmente mercoledì scorso 27 agosto con la gara a petanque a terne Bcc poule alla bocciofila e il cinema all’aperto nel parco Olmi (organizzato dall’oratorio), la Festa di San Liberato di Sant’Albano Stura.

La manifestazione, curata dalla Pro loco capitanata da Jimmy Chiavassa, proseguirà fino a domenica 7 settembre, con l’ultima serie di eventi: la passeggiata alla Casa del bosco nel pomeriggio, i Duea in concerto e in tavola la scorpacciata di penne. Una dodici giorni di festa che includerà gastronomia, musica e sport.

Nel frattempo, lo scorso weekend e sino a ieri si sono tenuti senza sosta appuntamenti come la “Festa della birra” con la musica di Dj Manfredi al parco Olmi; il teatro dialettale; la quarantacinquesima “Sagra della Soma d’Aj” del Gruppo Alpini in piazza dei Caduti in guerra; apericene e streetfood; balli sul palchetto con il liscio e il Gran Fritto Misto con 18 portate, ancora al parco Olmi. Come da tradizione, sempre il Parco Olmi ha ancora accolto il 31 agosto e ieri i tradizionali giochi popolari.