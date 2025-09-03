Commercio locale saluzzese, Rinaudo: “Le mie parole strumentalizzate, nessuna polemica politica”

Riceviamo e pubblichiamo:

Facendo seguito alla lettera dell’associazione INSIEME SI PUO’ mi preme sottolineare quanto segue:

La mia dichiarazione riguardo la situazione del commercio saluzzese rispetto ad altre città della provincia viene riportata solo in parte, quindi dà adito ad interpretazioni “di parte” che nulla hanno a che fare con il mio pensiero.

Ciò che ho detto in un colloquio con l’Assessore competente è che, in un periodo di crisi profonda, dovuto sempre (ma meno che in passato) alle vendite online ma soprattutto ad una diminuzione del potere di acquisto da parte dei potenziali clienti, Saluzzo tende a “sopportare” meglio la situazione rispetto alle altre città di riferimento della nostra provincia, ALBA A PARTE!!!!

Da tempo ormai (certamente dal periodo subito successivo al COVID) ho sempre contestato (molte volte anche sui giornali) i dati relativi alle aperture e chiusure delle attività, poiché è scontato che il saldo non può essere solo numerico, ma deve tener conto della tipologia del negozio e quindi dei prodotti offerti, pur nel massimo rispetto di chiunque apra una nuova attività. Proprio per questo mi sono confrontato più volte in passato sia con l’assessore Francesca Neberti (quando aveva la delega alle attività produttive) che con l’attuale assessore competente Giampiero Bravo.

Ritengo quindi che fosse necessario intanto essere interpellato al fine di non strumentalizzare le mie parole per fini che, come presidente Confcommercio, non solo non mi interessano, ma che esulano dal contesto dell’associazione che rappresento anche a livello provinciale. Ancor più non intendo essere strumento da utilizzare per una polemica politica che, con questi toni, non mi appartiene e non mi compete.

Non posso non rilevare la rinnovata collaborazione con l’amministrazione che governa la città, dopo momenti passati più “difficili”, e garantisco la mia completa disponibilità a discutere, ascoltare e proporre iniziative utili ad affrontare un momento così delicato con tutte le forze politiche, anche per ciò che riguarda lo sviluppo del turismo che per Confcommercio rappresenta il volano indispensabile per la ripresa generale dell’economia della città e di tutto il territorio.

Danilo Rinaudo – Presidente Confcommercio Saluzzo e Zona, Presidente Confcommercio Provincia di Cuneo





