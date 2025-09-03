Tributo a Ennio Morricone a Saluzzo: il 7 settembre il concerto “Alla scoperta di Morricone”

Domenica 7 settembre alle ore 17.30, il Parco di Villa Radicati a Saluzzo ospiterà il concerto “Alla scoperta di Morricone”, un emozionante omaggio al maestro Ennio Morricone, autore di alcune delle melodie più iconiche del cinema italiano e internazionale. Lo spettacolo, portato in scena dall’Ensemble Symphony Orchestra, accompagnerà il pubblico attraverso una selezione di brani indimenticabili, tra cui le colonne sonore di Mission, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta il West e The Hateful Eight.

L’orchestra, considerata una delle eccellenze italiane, vanta oltre seicento concerti in tutta Europa dedicati alla musica di Morricone, offrendo un’esperienza coinvolgente e suggestiva.

I biglietti sono acquistabili in prevendita esclusivamente online tramite il circuito TicketOne o presso punti vendita autorizzati, con posti a sedere su prato e settore unico. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 5 anni (su prenotazione) e per portatori di disabilità, per cui è prevista una prenotazione tramite mail entro il 3 settembre.

Per facilitare l’accesso alla location, è attivo un servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Saluzzo, con partenza dalle ore 15 e rientro a conclusione del concerto. La biglietteria sarà aperta in loco dalle 14.30 del giorno dell’evento.

Un’occasione imperdibile per immergersi nelle magie della musica di uno dei più grandi compositori italiani, in un contesto prestigioso e suggestivo.