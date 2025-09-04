Oggi e domani lo sciopero nazionale dei treni indetto da alcuni sindacati di base

Disagi in vista per chi viaggia in treno nelle giornate di oggi, giovedì 4, e domani, venerdì 5 settembre, a causa di uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane indetto dal Sindacato Generale di Base (Sgb). All’iniziativa sindacale hanno aderito alcune altre sigle sindacali autonome. Tutte avanzano la richiesta di un nuovo contratto e lamentano carenza di organico e problemi di sicurezza.

Lo sciopero nazionale potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali, avverte in una nota Trenitalia, sottolineando che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero. Garantite le fasce orarie di tutela dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Trenitalia e Italo hanno comunicato gli elenchi dei treni a media e lunga percorrenza garantiti, disponibili sui rispettivi siti web.

Anche il personale dei treni regionali di Trenord a Milano e in Lombardia si fermerà nelle stesse ore. Per il Malpensa Express, in caso di cancellazioni, saranno attivati bus sostitutivi.

Oltre agli stop ferroviari del 4 e 5 settembre, chi viaggia in aereo dovrà fare i conti con interruzioni previste per il 6 e il 26 settembre.