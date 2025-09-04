 / Cronaca

Cronaca | 04 settembre 2025, 07:23

Schianto all’alba in corso Giolitti a Dronero: auto contro furgoncino

Nessun ferito grave: la conducente della vettura è uscita da sola, Vigili del Fuoco al lavoro per liberare il mezzo

Incidente stradale questa mattina, giovedì 4 settembre, intorno alle ore 6.45, in corso Giolitti a Dronero. Una vettura e un furgoncino si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente non si registrano conseguenze gravi: la conducente dell’auto è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra proveniente da Cuneo, che hanno operato per disincastrare la parte destra della macchina, rimasta agganciata al furgoncino.

Illeso anche il conducente del mezzo commerciale. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

redazione

