Piemovie, un’opportunità a metà: il bonus trasporti universitari esclude le aree montane

Riceviamo e pubblichiamo:

A luglio, mentre in consiglio regionale si discuteva dell' aumento dell' Irpef, la regione presentava come una rivoluzione culturale il nuovo sistema Piemovie. Piemovie è un innegabile passo in avanti per la mobilità sostenibile, in quanto consente ai giovani universitari residenti nei capoluoghi di provincia di poter usufruire dei mezzi pubblici per poter raggiungere le università gratuitamente.

Fin qui tutto bene e tutto bello.

Ma: come Assemblada occitana valades (e che quindi ha uno dei suoi obiettivi la tutela dei territori montani delle valli occitane) ci domandiamo come mai non si sia esteso tale bonus a tutto il territorio regionale. Questione di bilancio? O altro? Se la questione era economica si sarebbe potuto abbassare la soglia economica per richiederlo (esteso praticamente a tutti i redditi). Noi ci vediamo dell' altro, come già anche l’anno scorso con il Fringe benefit, ci vediamo un progetto non troppo velato di incentivare lo spopolamento delle aree montane e marginali a favore delle grandi città.

E quale metodo migliore che non optare per incentivare i giovani a spostarsi?

Se oltre alle maggiori comodità e alle opportunità che innegabile una città può offrire rispetto al paese in valle si dà anche un incentivo economico la frittata è fatta.

Inutile sciacquarsi la bocca (e la coscienza) di belle parole, di convegni e di riunioni dicendo che la montagna è una priorità, che bisogna incentivare i giovani a rimanere e a costruirsi un futuro in montagna se poi si fanno queste azioni.

Ci viene da pensare che la montagna sia scomoda. Che le valli occitane siano scomode.

Invochiamo un ripensamento su questa decisione in modo da estenderlo quanto meno alle aree montane della regione!

Assemblada Occitana Valades