Attacco hacker all’account X del ministro Crosetto

L’account personale su X del ministro della Difesa, Guido Crosetto, è finito nel mirino degli hacker. A renderlo noto è stato lo stesso dicastero con un comunicato ufficiale apparso sull'agenzia Adnkronos, nel quale si precisa che i contenuti apparsi sul profilo non hanno alcuna relazione con l’attività del ministro né con quella del ministero.

“Si sta lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza”, si legge nella nota. L’episodio ha destato preoccupazione, in quanto il social network rappresenta uno dei principali canali di comunicazione istituzionale.

Crosetto, originario di Marene in provincia di Cuneo, non è nuovo a esporsi pubblicamente attraverso i canali digitali. L’attacco informatico solleva quindi ancora una volta il tema della vulnerabilità degli account social, soprattutto quando legati a figure di governo e a ruoli di rilievo nel settore della difesa nazionale.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori dell’intrusione e valutare l’entità della compromissione subita.