L'INTERVISTA / Il vicesindaco di Valdieri, Giraudo Sharon: “Inizio anno scolastico all’insegna del rinnovamento e del supporto alle famiglie”

Con l’arrivo dell’8 settembre, la scuola di Valdieri è pronta ad accogliere i suoi alunni con importanti novità. Per il vicesindaco con delega all’Istruzione, Giraudo Sharon, è il momento ideale per fare il punto sugli interventi recenti, ma anche per offrire alcune importanti informazioni per le famiglie e gli studenti del nostro Comune.

Vicesindaco Giraudo, inizia un nuovo anno scolastico: quali sono le novità più rilevanti per la scuola dell’Infanzia di Andonno?

“Quest’anno siamo particolarmente felici di presentare un importante intervento che riguarda l’aula del gioco della nostra scuola dell’Infanzia di Andonno. Abbiamo effettuato una serie di lavori di ristrutturazione per garantire ai nostri bambini un ambiente sempre più sicuro, accogliente e stimolante.

La stanza è stata completamente tinteggiata con un fresco colore verde, scelto per la sua capacità di rilassare e stimolare al contempo la creatività.

Abbiamo anche levigato il parquet per rendere l’ambiente ancora più confortevole e sicuro. Inoltre, abbiamo previsto la sostituzione di tutti i mobili, scegliendo arredi nuovi, colorati e soprattutto rispettosi delle normative di sicurezza. Vogliamo che la scuola dell’infanzia di Andonno, pur essendo una realtà piccola di valle, offra gli stessi confort di una scuola di città”.

Questo intervento si inserisce in un progetto di ammodernamento più ampio?

“Sì, è solo uno degli interventi che l’Amministrazione comunale ha intrapreso per migliorare la qualità degli ambienti scolastici e dei servizi annessi. A questo si aggiungono diversi lavori di ristrutturazione nel plesso di Valdieri, ove sono presenti le classi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado, e la partecipazione al contributo regionale per l’acquisto di un nuovo scuolabus.”



Veniamo ora a un altro tema molto importante per le famiglie: i voucher asili nido. Come funziona il Buono Vesta?

“Quest’anno le famiglie con bambini da 0 a 6 anni potranno beneficiare del Buono Vesta, un voucher del valore di circa 1000 euro per ogni bambino, destinato a coprire le spese per asili nido, centri estivi, e altre attività educative e ricreative. Questo è un supporto concreto che può aiutare le famiglie a sostenere i costi per la cura e l’educazione dei più piccoli. Le domande per richiederlo possono essere presentate sul portale Piemonte Tu dal 20 settembre”.



A fronte dell’impossibilità dell’Istituto Comprensivo di attivare alcuni servizi, l’Amministrazione comunale ha messo in campo una proposta interessante per le famiglie. Ci può spiegare di cosa si tratta?

“Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, che spesso hanno orari di lavoro complessi, abbiamo deciso di offrire gratuitamente il servizio di pre-ingresso in tutti i poli comunali. Questo servizio consente ai bambini di entrare a scuola prima dell’orario ufficiale di inizio delle lezioni, permettendo ai genitori di conciliare meglio i tempi tra lavoro e famiglia.”



Sarà inoltre previsto un servizio di doposcuola?

“Sì, a partire dal mese di ottobre sarà attivato il servizio di doposcuola, realizzato in collaborazione con il Comune di Entracque. L’iniziativa nasce in un’ottica di scuola di valle, con l’obiettivo di offrire un supporto educativo e organizzativo alle famiglie e agli studenti del territorio, con una collaborazione tra istituzioni scolastiche e amministrazioni locali.

Il doposcuola sarà rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; le modalità di iscrizione, gli orari e i dettagli organizzativi saranno comunicati alle famiglie nelle prossime settimane”.



Passiamo ora a un altro tema che riguarda gli studenti più grandi, quest’anno saranno garantiti i premi incentivanti allo studio?

Sì, anche quest’anno abbiamo confermato i premi incentivanti allo studio per i ragazzi meritevoli. Questi premi sono un piccolo, ma significativo, contributo economico destinato agli studenti che si distinguono non solo per i risultati scolastici, ma anche per l’impegno nelle attività extracurriculari, come lo sport e il volontariato. Il termine per fare domanda è il 15 settembre.



Quali messaggi vuole rivolgere ai genitori e agli studenti in vista dell’inizio dell’anno scolastico?

Mi sento di dire alle famiglie che abbiamo lavorato con impegno per garantire un inizio scolastico sereno e positivo per tutti. Le scuole sono luoghi fondamentali per la crescita dei nostri bambini e ragazzi, e come Amministrazione comunale faremo sempre il possibile per renderli accoglienti, sicuri e funzionali.

Ai ragazzi, invece, vorrei dire di affrontare questo nuovo anno con entusiasmo e determinazione, cercando di crescere non solo sotto il profilo accademico, ma anche come persone, impegnandosi nello sport, nelle attività sociali e nei progetti che li appassionano.