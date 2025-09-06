Ecco i giorni di San Chiaffredo, patrono di Saluzzo

È stata inaugurata oggi, sabato 6 novembre, la Mostra della Meccanica agricola di Saluzzo, al Foro Boario. La manifestazione sarà aperta questa sera, domani e lunedì. Sono iniziati così tra tradizione, innovazione e folclore i giorni di San Chiaffredo, che si snoderanno nel seguente programma.

Alla sera in centro, spazio al Canta San Ciafrè, la quarta festa delle corali, che animerà, con l’allegria portata da diversi cori, le vie di Saluzzo.

Dalle 21 a Villa Radicati, via San Bernardino 17, il concerto “Da Napoli all'America” a cura della Nuova Antidogma Musica (Martina Saviano, soprano, Sang Eun Kim, soprano; Giuseppe Nova, flauto, Luigi Giachino, pianoforte) in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Domenica, messa solenne in Duomo. Il vescovo Cristiano Bodo e i sacerdoti, accoglieranno il sindaco e le autorità cittadine davanti al duomo alle 9,45. Alle 10 la celebrazione del Santo patrono, animata dalla corale "Beato Ancina". Alle 18 il vespro e processione in duomo con le reliquie di san Chiaffredo.

Nell'antico palazzo dei vescovi ( via Maghelona, 7) è ammirabile la mostra di Marina Falco, con opere allestite da Sonia Damiano e Laura Valla: sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 settembre dalle 14.30 alle 18.30, con l’apertura guidata e gratuita del Palazzo dei Vescovi a cura dei Volontari per l’Arte.

Alle 17.30, presso il parco Villa Radicati, in via San Bernardino 17 "Alla scoperta di Morricone" a cura dell’Ensemble Symphony Orchestra. Per info ticket www.suonidalmonviso.it.

Sempre domenica 7 settembre alle 21 al Rialzo di Piazza Garibaldi, direttamente da Telecupole Sonia de Castelli e la sua orchestra. Ospite Marco Zeta. L’evento è realizzato in collaborazione con Famija Saluseisa ed è ad ingresso libero e gratuito.

Lunedì 2 settembre, in centro città, tutto il giorno, si svolgerà la tradizionale Fiera di San Chiaffredo.

La giornata vede in calendario due eventi: il ballo liscio della serata danzante con Polidoro Group, realizzato in collaborazione con Famija Saluseisa e la proposta Ladst summer open - Saluzzo in Sound, un percorso che Faber e giovani DJ saluzzesi stanno portando avanti e che farà tappa “aspettando la ripresa delle scuole”.

Martedì 9 settembre il Foro Boario alle 21,30 ospiterà lo spettacolo pirotecnico anche quest’anno ideato e realizzato da Piro G. Pirotecnica di Ettore Ghibaudo.

Sempre martedì alla Castiglia “San Chiaffredo: i fuochi d’artificio dalla Castiglia: visita accompagnata sul camminamento di ronda della Castiglia per ammirare dall’alto del centro storico di Saluzzo il tradizionale spettacolo dei fuochi. Ritrovo presso la biglietteria della a partire dalle 20:15. Info e prenotazioni: musa@itur.it; Tel o WhatsApp 3293940334.

Per tutto il periodo della festività comunale è attivo il luna park in piazza Cavour e in piazza XX Settembre.