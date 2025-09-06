Fossano: spettacolo sugli spalti e in campo dopo le sfide di apertura dell’undicesimo “Trofeo Balocco BRF” [FOTO E VIDEO]

Prima giornata ieri pomeriggio dell’ennesima edizione del “Trofeo Balocco BRF” (l’undicesima), terzo “Memorial Aldo e Alberto Balocco”, organizzato in collaborazione con l’azienda dolciaria Balocco, il Comune di Fossano, la banca e fondazione CRF, nonché il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte.

Novità assoluta di quest’anno l’approdo di quattro squadre femminili nella competizione: tre professionistiche (Juve, Milan e Inter Women) e una dilettantistica (la Freedom Women di Cuneo), in attesa di riconfermarle nel 2026, con l’aggiunta di altre quattro altri rivali, in quello che sarà il primo “Memorial Alessandra Balocco”, in onore della compianta amministratrice delegata Balocco.

Bella cornice di pubblico in un torneo che si è aperto tra gli applausi e che ha visto esordire le squadre dilettanti di casa, il Fossano e il Salice, contro le prime grandi selezioni delle squadre professionistiche. Tutti gli incontri durano complessivamente 40 minuti, 20 per tempo.

Buon pari per 1-1 per gli azzurri Esordienti 2013 del Fossano del mister Rosario Granvillano contro i pari categoria della Pro Vercelli. Quest’ultima è subentrata alla Sampdoria, dopo l’indisponibilità comunicata dai blucerchiati a pochi giorni dall’inizio del torneo ufficiale.

Un po’ meno fortunato, invece, il cammino del Salice, con due ko, rispettivamente contro il Genoa per 9 a 0 e il Parma per 10-0.

Le due rivali fossanesi figurano nel girone B e E. Per loro è e sarà un bel percorso di apprendimento per rubare ai “prof” qualche malizia e tecnica in più per diventare grandi. Anche se l’allenatore del Fossano Esordienti 2013 Granvillano ammette che “gli azzurri vorranno divertirsi, cercando però di dare del filo da torcere a tutti gli sfidanti”.

A destare subito interesse fra le calciatrici, invece, il derby del girone F fra Inter Women e Milan Women, con la vittoria delle rossonere per 1-0, per la soddisfazione di mister Roberto Bottiglieri, che rivolge in primis “i complimenti agli organizzatori del torneo fossanese”. Nello staff dell’Inter Women presente un ex campione di Serie A, con il passato proprio nerazzurro: Marco Andreolli.

In generale, a sostenere con calore tutti i giovani atleti scesi sinora in campo, oltre al pubblico sugli spalti, il sindaco di casa Dario Tallone. Insieme a lui una rappresentanza dello staff del Fossano, con il presidente Gianfranco Bessone in prima linea, nel ruolo anche di direttore amministrativo della Balocco. Si uniranno anche dalla seconda giornata i membri del CDA Balocco Marco Costamagna e Diletta Balocco.

Oggi il quadro delle partite sarà ancora più fitto, partendo da questa mattina, dalle 9, con in apertura le sfide fra Juventus e Monza e Torino Pisa (in contemporanea) sui campi 1 e 2. Alle 9.45 esordio della Juventus Women contro la Freedom e Bra contro Napoli Nord. Poi via via tutti gli altri incontri fino alle 19, con i risultati aggiornati sulla pagina ufficiale Facebook del Trofeo Balocco 2025. Domani invece fasi finali con tutte le squadre qualificate dei gironi e la finalissima fissata per le 17.15.