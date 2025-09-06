La bandiera della Palestina sulla facciata del municipio a Garessio

"Un piccolo gesto che vuole spezzare il muro dell'indifferenza".

Così il sindaco di Garessio, Luciano Sciandra, spiega la decisione di esporre la bandiera della Palestina sulla facciata del municipio.

"È una goccia nel mare, certo, ma vuole essere un modo per far riflettere tutti i cittadini su ciò che sta accadendo - prosegue il primo cittadino -, per mostrare sensibilità verso tutti i bambini e le persone che hanno perso la vita e si trovano sotto i bombardamenti. Non deve essere interpretato come un 'gesto di parte' e so che non troverà molti d'accordo, né vuole essere una mancanza di rispetto versi altri popoli che soffrono: è un modo per ripudiare tutte le guerre e le crudeltà".