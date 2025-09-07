Feste patronali, spettacoli, fuochi d'artificio e night glow di mongolfiere: ecco alcune delle proposte per trascorrere la domenica in Granda

Mirabilia a Cuneo, La Mostra della Meccanica Agricola a Saluzzo e la “Fera d’la Madona” di Vicoforte saranno eventi di grande richiamo nel week end in Granda, oltre a molte altre manifestazioni legate alle feste patronali.

Ancora ampia l’offerta di Castelli Aperti (vedi riquadro) e molte le occasioni per passeggiate enogastronomiche ed escursioni nella natura, cene sotto le stelle, concerti, rappresentazioni teatrali, giochi e divertimenti per grandi e piccini, ma anche raduni di auto e moto d’epoca e festival popolari.

In alta Valle Varaita si terrà l’ultima delle “Scalate Leggendarie della stagione”, mentre ad Alba ci sarà un anticipo del Palio con l’elezione della “Bela Trifulera” dei Borghi.

Molti gli eventi sportivi in coincidenza con l’avvio dei principali campionati di calcio dilettantistico.

Ricordiamo che le attività all’aperto vanno programmate sempre consultando prima le previsioni meteo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

SCALATE LEGGENDARIE – DOMENICA 7 SETTEMBRE - COLLE DELL'AGNELLO

Domenica 7 settembre, con le strade chiuse ai veicoli a motore, gli appassionati di bicicletta tradizionale o elettrica potranno cimentarsi con le scalate al Colle dell’Agnello in valle Varaita. La partecipazione è gratuita. La pendenza massima è del 15%, per un dislivello totale di 1.115 m su un tracciato di 14 km. Il ritrovo è fissato presso l’ufficio turistico in Borgata Maddalena; la strada sarà chiusa al traffico da Borgata Chianale (dislivello 900 m e percorso di 9 km).Info: https://www.scalateleggendarie.it/

CASTELLI APERTI

Il Cuneese offre una mappa fittissima di aperture, con un accento speciale tra Langhe e Saluzzese. Sabato 6 settembre, al Castello di Serralunga d’Alba, torna PROSIT!, il brindisi con il Barolo in un’atmosfera magica: un appuntamento serale di racconto enogastronomico e suggestioni storiche che introduce perfettamente la domenica di visite. Ad Alba aprirà il Museo Diocesano, mentre a Barolo i visitatori potranno perdersi tra le sale del Castello Falletti, sede del WiMu. Bra accoglierà il pubblico con i musei civici e il Museo del Giocattolo, mentre a Busca il Castello del Roccolo aprirà i suoi giardini romantici. A Caraglio il Filatoio proporrà tour guidati, e Cherasco permetterà di ammirare il Palazzo Salmatoris. Il percorso proseguirà a Fossano, al Castello dei Principi d’Acaja, e a Govone, nel Castello Reale, mentre a Magliano Alfieri sarà visitabile il museo dei soffitti in gesso. Non mancheranno le grandi residenze come il Castello della Manta, il borgo e il castello di Pamparato, la torre medievale di Priero e il Castello di Roddi, che per l’occasione organizza una visita speciale per famiglie, tra giochi e memoria. Saluzzo aprirà l’intero circuito museale: da Casa Cavassa alla Castiglia, dalla Torre Civica alla Casa Pellico, fino a Villa Belvedere Radicati, che inaugura la mostra fotografica “They used to…” di Daria Abashkina. Il tour cuneese si chiuderà con Savigliano, tra Museo Civico, Palazzo Muratori Cravetta e la Torre Civica.

***

CUNEO

MIRABILIA

Domenica 7 settembre proseguono in città gli spettacoli della XIX edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, full immersion nello spettacolo dal vivo. 150 repliche e 45 compagnie per un week end di grandi spettacoli di strada. Tutti i luoghi e gli orari qui: https://www.festivalmirabilia.it/il-festival-2025/

***

ACCEGLIO

PASSAGGI DI VENTO

Nel week end in frazione Chiappera si svolgerà la 4a edizione del festival “Passaggi di Vento” con il titolo “Le Memorie dell’acqua”. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/

***

AISONE

LA MADONO D'AIZOUN

Nel week end continuano gli eventi della festa patronale dedicata alla La Madono d'Aizoun.

Info: https://visit.terresmonviso.eu/event/la-madono-daizoun-2025/

AISONE

STORIE DI 7000 ANNI FA

Sabato 6 settembre escursione archeo-naturalistica lungo il Sentiero delle Grotte di Aisone. Si parlerà di paleoecologia, strategie di sussistenza, capacità di sfruttamento delle risorse naturali e conoscenze tecniche delle comunità vissute nei ripari sotto-roccia a partire da 7.000 anni fa. Ritrovo alla Taverna delle Grotte di Aisone alle ore 10. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria. Info: 392 15 15 228 - www.areeprotettealpimarittime.it

***

BENE VAGIENNA

INAUGURAZIONE MOSTRE

Nel week end si aprono le mostre: presso la Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi

“Immagini della mia mente” personale di Massimo Berruti - campione ed artista

Inaugurazione alle ore 16 di sabato 6 settembre. Presso Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale “Scatto matto” Opere fotografiche di Renata e Nazzareno Grechi, inaugurazione ore 9.45 domenica 7 settembre. Presso Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello “Immagini, realtà e sogni” Mostra collettiva di Artisti contemporanei con inaugurazione alle ore 10,15 di domenica 7 settembre. Presso Casa Ravera “Meraviglie d’Islanda - Paesaggi tra fuoco, ghiaccio e silenzio” mostra fotografica di Grazia Bertano, con inaugurazione alle ore 11.15 domenica 7 settembre “Trasparenze e Fragilità - Cristalli e vetri di casa collezioni di famiglie piemontesi”, mostra e catalogo a cura di Carlo E. Buffa di Perrero e Roberto Sandri Giachino, con inaugurazione alle ore 11.45 di domenica 7 settembre.

***

BORGO SAN DALMAZZO

MONSERRATO IN FESTA

Domenica 7 settembre, alle ore 16 raduno degli sposi e alle ore 19, sul sagrato del Santuario, evento "Eclissi di Luna al Santuario" con Federico Pellegrino. Info: www.csvcuneo.it/santuario-di-monserrato/

***

BUSCA

GRAN PREMIO DEL PIEMONTE

Domenica 7 settembre il circuito internazionale di Busca ospita il Campionato del Mondo Supermoto. Sabato: qualifiche dalle ore 13.15 - Gara 1 dalle ore 15.45. Domenica: inizio gare ore 10.45. Info: www.kartplanet.it/home.asp

BUSCA - SAN DEFENDENTE

FESTA PATRONALE

Domenica 7 settembre cominciano i festeggiamenti in frazione San Defendente con il pranzo dei frazionisti e la terza edizione dei giochi a squadre del “Cagnolino d’oro”.

***

CASTAGNITO

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEL POPOLO

Domenica 7 settembre, riapertura delle mostre e, nel pomeriggio, “Caccia al tesoro nel centro storico, alle 20 processione della Madonnina e alle 21 in Teatro presentazione libro “I Tritoni del Roero”.

***

CHERASCO

MOSTRA TOMMASO CASCELLA

Domenica 7 settembre visitabile nelle storiche sale di Palazzo Salmatoris, la mostra con le opere dell’artista romano Tommaso Cascella. Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/ITA/eventi-e-mostre

CHERASCO

I GUARDIANI DEL FUOCO

Domenica 7 settembre sarà visitabile presso la chiesa di San Gregorio la mostra fotografica “I guardiani del fuoco” di Maria Mesiano. Orari: 15-19. Ingresso libero.





***

CHIUSA PESIO

MOSTRA ORME

Domenica 7 settembre nell’orario 9-12.30 e 15-18 sarà visitabile la mostra "Orme" di Basso Sciarretta, allestita presso il Complesso Museale "Cav. G. Avena" e nel Palazzo Comunale. Un'esposizione con oltre 80 opere dell'artista molisano, a quasi vent'anni dalla sua scomparsa.

Info: 0171/734990.

CHIUSA PESIO

SUMMER BIATHLON

Domenica 7 settembre, al Centro Sportivo Marguareis in frazione San Bartolomeo, si disputeranno i Campionati Italiani di Summer Biathlon. Info: 0171/735 226 - 335 721 2730.

***

CORTEMILIA

MILLENIAL SOUND

Domenica 7 settembre, alle ore 21, nella Chiesa di San Francesco, concerto narrato “Millennial Sound”, nell’ambito della 46ª stagione di Antidogma Musica. Sul palco il Duo Guión, formato da Nicolò Bertano (chitarra) e Gabriele Viada (fisarmonica), con la partecipazione del maestro Luigi Giachino come narratore. Info: https://www.antidogmamusica.org/

***

DEMONTE

MOSTRA STUDIOERRE

Domenica 7 settembre nelle Sale Espositive di Palazzo Borelli, visitabile la mostra fotografica StudioErre 1971-1981. Orario: 10.30-12 / 17-18.30.



***

ELVA

VOXONUS FESTIVAL ELVA

Domenica 7 settembre, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nell’ambito di “Voxonus Festival”, rassegna di musica barocca dell'Orchestra Sinfonica di Savona, concerto "Un mare di note", eseguito da Claudio Gilio (viola), Alberto Fantino (fisarmonica) e Maurizio Baudino (chitarra). Info: https://orchestrasavona.it/

***

ENTRACQUE

FIERA DELLA PATATA

Domenica 7 settembre, 27a edizione della “Fiera della Patata”, tradizionale fiera gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in valle Gesso e commercializzata dai produttori che espongono il marchio di qualità “Patata di Entracque”. Info: 0171/978 616 - www.turismoentracque.it

***

FOSSANO

ANIME SALVE

Domenica 7 settembre, alle ore 21, nell'Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, omaggio a Fabrizio De André, con la formazione Anime Salve, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i capolavori del grande cantautore. Info: https://fondazionefossanomusica.it/it

FOSSANO

TROFEO BALOCCO CRF

Nel week end, sul campo Angelo Pochissimo di Fossano, si disputa l’ 11° Trofeo Balocco CRF - 3° Memorial Aldo e Alberto Balocco, categoria Esordienti. Info: 0172/60160 - https://www.visitfossano.it/

***

FRABOSA SOTTANA

GROTTA DEL CAUDANO

Nel week end le visite guidate alla Grotta del Caudano sono possibili previa prenotazione anticipata. Info: 331 87 57 807 - 0174/244481 - https://grottedelcaudano.com/

***

FRABOSA SOPRANA

FESTA PATRONALE

Domenica 7 settembre alle ore 9.30 S. Messa e alle 16 giochi e divertimento per bambini e bambine, con spettacolo circense con Paolo La Torre e divertimenti popolari. Info: 0174/244010.





***

GORZEGNO

Domenica 7 settembre sesta edizione di Gorzegno Magica, il festival diffuso di arti performative, musica, teatro, arte e comunità. Info: https://www.visitgorzegno.it/gorzegno-magica-viaggio-nel-paese-delle-magie/

***

GOVONE - CANOVE

FESTA PATRONALE

Domenica 7 settembre dalle ore 20 Aperimusic e Pasta Party e dalle 21 Dj Set con Tutta Fuffa. Info: 338 74 74 177.

***

ISASCA

FESTA DI SAN CHIAFFREDO

Domenica 7 settembre in mattinata “Cultura isaschese” lungo le vie del borgo, giochi per bambini nel pomeriggio, “Antichi mestieri” e cena con polenta salsiccia e spezzatino accompagnata dall’orchestra Polidoro Group. Info: 380 13 98 822 - 338 79 18 410.

***

LA MORRA

DEGUSTA LA MORRA

Domenica 7 settembre, dalle 15.30 alle 19.30 degustazione tra le storiche vie del borgo con la presenza dei produttori, banchetti di prodotti locali e musica. Alle 17.15 nella chiesa di San Sebastiano presentazione del libro “Alla conquista della Vuelta” con l’autore Filippo Manfredi.

https://www.visitlamorra.it/

***

MANTA

VIE DI NATURA E CULTURA

Domenica 7 settembre, presso la Riserva della biosfera del Monviso - MaB UNESCO, il Fai organizza "Vie di natura e cultura", una camminata alla scoperta dell'ambiente e dei paesaggi che circondano il Castello della Manta. Guide naturalistiche accompagneranno i visitatori in trekking collinari, con partenza (e ritorno) dal Castello della Manta fino al Castello di Verzuolo.

Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta

***

MELLE

RESPIRI

Nel week end ricco programma musicale con il piccolo festival elettroalpino “Respiri”, sonorità elettroniche e post-punk, nuove connessioni tra natura, comunità alpina e mondo. Info: https://visitmelle.it/

***

MONDOVÌ

FEU D’LA MADONA

Domenica 7 settembre si terrà lo spettacolo pirotecnico "Feu d’la Madona", anticipazione della festa del Santuario di Vicoforte. L'area di sparo sarà il piazzale d'armi interno all'Ex Caserma G. Galliano, quindi i fuochi potranno essere ammirati sia da Piazza Maggiore che dalle tradizionali zone della Città, come la Garzegna o Parco Europa. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 22.30 e durerà circa 25 minuti.

Novità di quest'anno è il Night Glow, lo spettacolo notturno con l'illuminazione, a tempo di musica, delle mongolfiere ancorate a terra e lo spettacolo Pyromusicale alle 23 in corso Alpi. In caso di maltempo l'evento si terrà la sera successiva. Info: 0174/330358.

***

MONTÀ

SAGRA DI SETTEMBRE

Domenica 7 settembre alle ore 8 raduno “Montà in Vespa” in via Cavour. In serata dalle 19 “Il mangia Bimbi”, “L’Ostu d’la Tradisiun”, serata Karaoke e musica con Dj Merluz

***

MONTEU ROERO

SAGRA DELLA CASTAGNA

Domenica 7 settembre per tutta la giornata “Mercato delle Eccellenze”. In mattinata è atteso l’arrivo del tour “Montà in Vespa”, che farà tappa in piazza Roma e visiterà le antiche prigioni del Castello di Monteu. Nel pomeriggio letture in compagnia per i ragazzi e alle 19 sarà organizzato un apericena in attesa dello spettacolo teatrale delle ore 21, proposto dalla Compagnia I Gava Nate di Pocapaglia. Info: https://www.facebook.com/EcomuseoRocche

***

MORETTA

NOTE D’AIA

Domenica 7 settembre, dalle 15 alle 21, “Note d’Aia - la piazza festeggia, la menta profuma, il gusto racconta” animerà piazza Castello, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto. Visite guidate, spettacoli e merenda sinoira: il momento ideale per rivivere un pomeriggio alla moda del Settecento. Info: 0172/911035.



***

NEIVE

FESTA PATRONALE

Domenica 7 settembre continua la Festa Patronale di San Michele, con spettacolo pirotecnico, serate enogastronomiche e musicali. Navetta gratuita da Piazza Garibaldi al centro storico. Info: 0173/ 67004.

***

NOVELLO - VERGNE

FESTA DELL’AMICIZIA E DEL BON VIN

Domenica 7 settembre alle ore 10.30, deposizione corona presso monumento ai Caduti con banda musicale “I Giovani” di Farigliano e nel pomeriggio giochi per bambini. Serata danzante con Alex e la Band. Info: 349 37 24 900 - 353 38 29 083.

***

ORMEA

LA FISARMONICA NEL CUORE

Domenica 7 settembre, si terrà la IX edizione di "La fisarmonica nel cuore”, giornate all’insegna della musica popolare, tra le vie e le piazze del borgo, con decine di suonatori pronti a coinvolgere il pubblico in un’atmosfera festosa e autentica. Info: www.ulmeta.it

***

PIOBESI D’ALBA

PIOBESI INCONTRA

Domenica 7 settembre dalle 10 alle 17 Sport in piazza e alle ore 15.30 inaugurazione del nuovo asilo nido. Alle 19.30 aperitivo in piazza e alle 20.30 concerto “Note d’incontro”. Nella biblioteca civica incontri con autori nei due pomeriggi. Info: https://www.comune.piobesidalba.cn.it/

https://www.facebook.com/Bibliotecacivicapiobesidalba/

***

PRADLEVES

LA MINIERA DEL DIAVOLO

Domenica 7 settembre, dalle ore 9, escursione guidata alla scoperta di Borgata Cauri, uno degli angoli più iconici di Pradleves, tra cultura, natura e leggende. Prenotazione obbligatoria, evento a pagamento. Info: https://www.emotionalp.com/

***

PRIERO

FESTA DELLA MADONNA DELLA SANITÀ

Domenica 7 settembre, alle 18 LadiesGrazie, uno spettacolo di clownerie su trapezio di e con Lucia Fusina, Selvaggia Mezzapesa, Cristina Geninazzi, per un pubblico di tutte le età, in piazza della Chiesa di Sant'Antonio Abate. Eventi gratuiti. Info: www.rassegnaconcentrica.net

***

SALUZZO

78a MOSTRA DELLA MECCANICA AGRICOLA

Nel week end si terrà la tradizionale Mostra della Meccanica Agricola nell’area espositiva del Foro Boario via Don Giacomo Soleri 16. Domenica 7 settembre Triathlon del Boscaiolo, gara ufficiale con la squadra del campionato nazionale. Il lavoro del boscaiolo viene valorizzato con una gara competitiva che si svolge in massima sicurezza. Orario mostra: dalle 8 alle 20. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

TRIBUTO A MORRICONE

Domenica 7 settembre, alle 17.30, nel Parco della villa Radicati di Saluzzo, tributo alle musiche del grande compositore, con lo spettacolo “Alla scoperta di Morricone”. Il concerto rientra nell'ambito della rassegna "Suoni dalle terre del Monviso. Info: https://www.suonidalmonviso.it/

***

SAVIGLIANO

OLTRE LA PIAZZA PER LA CITTÀ

Sabato 6 settembre, alle ore 18, presso la Crosà Neira, sarà ricordata l’esperienza “Oltre la piazza per la città” a cinquant'anni di distanza. Sono previsti gli interventi di alcuni dei partecipanti di allora: Fiorenzo Panero, addetto stampa e pubbliche relazioni, Luigi Botta curatore della manifestazione, gli artisti Enzo Bersezio, Claudio Rotta Loria e Alviero Martini, il poeta Beppe Mariano, e lo storico e critico dell'arte Alessandro Botta.

***

VALDIERI

ATTRAVERSO LA MEMORIA

Domenica 7 settembre, 27a edizione della “Marcia Attraverso la Memoria” da Valdieri fino al Colle Ciriegia in Valle Gesso e commemorazione transfrontaliera per ricordare la storia europea della persecuzione antiebraica della prima metà del Novecento. Partenza dal Pian della Casa del Re (Terme di Valdieri). Info: 0171/266080.

***

VALGRANA - CAVALIGGI

FESTA PATRONALE

Domenica 7 settembre alle 11 S. Messa e pranzo con polentata. Nel pomeriggio lotteria e giochi alle bocce. Info: 347 10 79 057 - 348 55 51 783.

***

VALLORIATE

Domenica 7 settembre, visitabile il Museo della Guerra e della Resistenza in Valle Stura. Apertura in orario 9 - 12.30 / 14.30 - 18.30. Prenotazione gradita al 347 08 61 693.

***

VICOFORTE

FIERA DELLA NATIVITÀ

Fino a martedì 9 settembre sarà in pieno svolgimento la Fiera della Natività di Maria Santissima, la “Fera d’la Madona”, antico e tradizionale appuntamento con oltre 500 espositori intorno all’area del Santuario per un grande mercato all’aperto. Presente il Luna Park. Info: 0174/563010 www.comune.vicoforte.cn.it www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/fera-dla-madona

***

VILLANOVA MONDOVÌ - SAN GRATO

FESTA PATRONALE

Domenica 7 settembre alle 7 e 9.30 celebrazioni eucaristiche e nel pomeriggio giochi per bambini.

***

VINADIO

KOMOREBI FESTIVAL

Domenica 7 settembre si terrà Komorebi Festival, musica elettronica nella cornice del Forte di Vinadio. Info: https://www.komorebimusicfestival.org/