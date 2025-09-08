Si è svolta domenica 7 settembre la camminata solidale “SportAbili Alba”

L’associazione SportAbili Alba APS ASD ha organizzato ieri, domenica 7 settembre, la classica “SportAbili in Movimento”, corsa/passeggiata non competitiva giunta alla sesta edizione, alla quale hanno partecipato numerosi podisti, camminatori, gruppi e associazioni.

La partenza è stata data dal Maneggio Equi di SportAbili Alba, in via Fontanassa 15 a Roddi e il percorso si è snodato nelle stradine lungo Tanaro, con la possibilità di percorrere circa 5 km oppure 9.

Buona la partecipazione, grazie anche alla bella mattinata di sole, e come sempre, gradita la presenza di alcuni atleti della PAM Mondovì, una società che si distingue per amicizia e vicinanza all’associazione albese e allo sport inclusivo.

SportAbili Alba è stata fondata nel 2004 grazie ad un’idea di Cristiana Gilardi e Alberto Carbone a cui aderì la pluricampionessa di Handbike Francesca Fenocchio.

In questo ventennio è cresciuta come attività e numeri, sempre con l’attenzione puntata sullo sport inclusivo e il turismo accessibile per persone con disabilità, fino a diventare un punto di riferimento importante per tutto il territorio albese e piemontese con il suo motto “Se posso fare questo, posso fare tutto”.

Sportabili è attiva oggi con ben 13 discipline sportive: nuoto, sci, equitazione, ciclismo, basket e basket junior, calcio a 5, danza, tennis, rafting, barca a vela, pesca, tiro con l’arco, escursionismo e trekking.

In questo periodo SportAbili Alba cerca volontari per affiancare gli istruttori nelle attività sportive. Come scritto nel volantino pubblicitario “non servono particolari competenze. Solo voglia di fare e qualche ora di tempo libero”.