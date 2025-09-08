Castagnaretta in festa: 40 anni del San Rocco 85 e 96 ª Sagra di San Sereno

Domenica 14 settembre a partire dalle ore 15.30, sul piazzale San Sereno davanti alla chiesa parrocchiale, verrà allestito un singolare campo da “sitting volley” in taraflex. Grazie alla presenza di alcuni atleti del “Cuneo Sitting Volley” (squadra che milita nella massima serie italiana e che vanta alcuni giocatori della nazionale che si è appena qualificata per i campionati del mondo), verrà organizzato un minitorneo aperto a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella pratica dell’unico sport paraolimpico in cui disabili e normodotati giocano insieme con le stesse regole. L’iniziativa nasce dopo il successo avuto l’anno scorso nel week end dopo San Sereno presso i campi sportivi parrocchiali e quest’anno si è conquistata la vetrina della piazza del paese.