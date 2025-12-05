Anche via Roma a Cuneo ha il suo Natale: inaugurata l'edizione invernale di Drink Art [VIDEO]

A Cuneo inizia il Natale e quest'anno è davvero diffuso in ogni angolo della città. Mentre si accendono le lucine degli alberelli in piazza Foro Boario, dando il via alla rassegna Illuminatale, una novità arricchisce il programma degli eventi per le festività. Da questa sera anche il centro storico si anima con allestimenti a tema natalizio grazie all'edizione invernale di Drink Art.





Dopo il successo della scorsa estate, stasera, è stata inaugurata Drink Art Wubter Edition. Organizzata sempre dall'associazione Millennium guidata da Francesco Corsetta, Enrico Riccardi e Claudio Serale, vede sei locali di via Roma condividere la finalità.





GUARDA QUI LE INTERVISTE:

Il cuore dell'iniziativa batte dunque grazie alla collaborazione tra Bar 800, Bar 44, Bar Côni Veja, Caffè Bruno, Apotheke e Pizzeria Il Tagliere che uniti portano nella parte storica della città un clima festoso per entrare nello spirito che accompagnerà tutti alle prossime festività.





"Già con l'edizione estiva - spiega Claudio Serale - ci immaginavamo la via disseminata di casette di Natale per cercare di far uscire e divertire la città anche d'inverno, adeguando l'offerta al clima e al periodo".

Un evento pensato per i più giovani con musica e aperitivi, ma anche per le famiglie che potranno percorrere la via lasciandosi rapire dalla magica atmosfera natalizia sprigionata dall'allestimento di casette di legno.





Per la prima volta ad abitare via Roma ci saranno strutture di legno che daranno vita a un mercatino di Natale. Resteranno aperte al pubblico dalle 10-20 fino all'8 dicembre, ma dopo l'inaugurazione di questa sera seguiranno altri due appuntamenti: dall’11 al 14 dicembre e dal 19 al 24 dicembre.

Vere e proprie vetrine di prodotti di artigianato, decorazioni, prodotti gastronomici e idee regalo curiose che con la complicità delle luci e degli addobbi aiuteranno a calarsi nel clima natalizio.