A Cuneo è già Natale: le luci dei 130 alberelli accendono piazza Foro Boario [FOTO E VIDEO]

Luci e musica con “Open Christmas” in piazza Foro Boario.

Stasera, venerdì 5 dicembre, lo spettacolo con cui Open Baladin Cuneo, da anni, apre i festeggiamenti e il vasto programma degli eventi di Illuminatale patrocinato dal Comune di Cuneo.

Open Baladin Cuneo, insieme ad ATL del Cuneese e Coldiretti Cuneo, ha acceso la piazza e i suoi 130 alberi.

Un evento diventato un appuntamento imprescindibile per famiglie, visitatori e residenti.

Chi ha acceso gli alberi? Tutti quelli che hanno voluto sostenere la cultura acquistando i pacchi natalizi solidali realizzati grazie alla collaborazione tra Open Baladin, Coldiretti Cuneo e ATL del Cuneese.

Un pacco ricco, un'ottima idea anche per i regali di Natale. Tutto per solidarietà.

L’intero ricavato della vendita sarà infatti devoluto all’Associazione Palcoscenico Performing Arts Center di Cuneo, realtà che da anni opera sul territorio con un’intensa attività culturale, formativa e artistica rivolta a bambini, giovani e adulti.

Open Christmas 2025 si propone da anni come un momento di incontro e condivisione, un’occasione per riscoprire tradizioni, sapori e valori che il Natale porta con sé.

E a fare da colonna sonora, proprio l’animazione musicale di Palcoscenico Performing Arts Center, che ha creato un’atmosfera festosa e coinvolgente, fatta di performance artistiche, musica dal vivo e momenti scenici dedicati al pubblico.

Il vero “padrone di casa” è il maxi Babbo Natale, alto 10 metri. Per piccoli e famiglie, inoltre, è stata messa a disposizione una carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale.

E per non far mancare la dolcezza, zucchero filato, Beer brulè, cioccolata calda e, fino all'8 dicembre, le caldarroste dai castagnari di Roccavione.