Cortemilia, successo per il concerto “Millennial Sound” con il Duo Guión

Il “Duo Guión” formato Nicolò Bertano (chitarra) e Gabriele Viada (fisarmonica), foto di Maura Ravera

Due anni fa si erano aggiudicati il 1° Premio Assoluto al Concorso Internazionale “Vittoria Caffa Righetti” di Cortemilia: ieri sera, domenica 7 settembre, il “Duo Guión” formato Nicolò Bertano (chitarra) e Gabriele Viada (fisarmonica), musicisti cuneesi, entrambe di 21 anni che sono tornati nella ‘capitale della nocciola’ per conquistare nuovamente il pubblico con il concerto narrato dal maestro Luigi Giachino dal titolo “Millennial Sound”.

L’evento, ospitato nell’antica Chiesa di San Francesco, ora trasformata in auditorium, rientra nella 46ª stagione di Antidogma Musica e si è svolto in collaborazione con Caffa Sas e con il Comune di Cortemilia.

Ad aprire la serata i saluti istituzionali portati dal vicesindaco Simone Dessino e dal consigliere Marco Zunino, anche a nome del sindaco Roberto Bodrito.

In sala erano presenti le consigliere comunali Lina Degiorgis e Bruna Sismonda, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione comunale alla rassegna.

[Il “Duo Guión” formato Nicolò Bertano (chitarra) e Gabriele Viada (fisarmonica) in concerto, foto di Maura Ravera]

Il repertorio proposto ha saputo intrecciare celebri pagine del Novecento e brani dal forte impatto evocativo trascritti dal duo per chitarra e fisarmonica.

Dalle struggenti note dell’ “Ave Maria” e di “Oblivion” di Astor Piazzolla, che hanno emozionato il pubblico toccando le corde dell’anima, alle “3 Danzas Concertantes” di Leo Brouwer; dalla “Sonata per clavicembalo e chitarra” di Manuel Ponce a “Histoire du Tango” di Piazzolla, fino a Villa Luro di Gubitsch.

Il pubblico ha potuto apprezzare non solo il virtuosismo tecnico, ma anche l’energia e la freschezza interpretativa dei due artisti, capaci di trasformare la chitarra e la fisarmonica persino in strumenti a percussione, con effetti sonori sorprendenti che hanno reso l’atmosfera unica.

Il Duo Guión, nato nell’estate del 2023, ha confermato nuovamente a Cortemilia la sua cifra distintiva: la ricerca di un repertorio innovativo, capace di mettere in luce la sorprendente complementarità di chitarra e fisarmonica, strumenti che, pur nella loro apparente distanza, trovano un dialogo fluido ed equilibrato.

Uno stile musicale che ha già portato i due giovani, in poco più di un anno di attività, a conquistare importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.



