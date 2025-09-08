Savigliano, Confcommercio celebra 80 anni con la "Partita del Cuore"

Una grande festa di sport e comunità ha segnato l’80° anniversario di Confcommercio, celebrato in occasione della “Partita del Cuore” disputata tra la squadra dei commercianti saviglianesi e quella dei dirigenti e allenatori della Saviglianese Calcio giovedì 4 settembre.

«Fare squadra e continuare a riunirci per condividere idee e progettare insieme il futuro del commercio nei prossimi anni» – dichiara Simona Trucco, presidente di Ascom Savigliano.

Durante la serata, il presidente provinciale di Confcommercio, Danilo Rinaudo, ha consegnato due riconoscimenti speciali:

• Pier Maria Toselli (classe 1937), decano della comunicazione e storico imprenditore, patron de “Le Cupole” di Cavallermaggiore, premiato come socio più anziano e per la fedeltà dimostrata all’associazione;

• Da Venda Santiago (classe 2006), neo titolare del ristorante Rouge et Noir di Savigliano, insignito come socio più giovane e per la fiducia dimostrata all’associazione.

Un momento emozionante è stato il ringraziamento dello staff di Ascom Savigliano che ha donato magliette celebrative alla presidente Simona Trucco e ad Agostino Gribaudo per il loro impegno pluriennale. Una maglia è stata consegnata anche a Beppe Ferrero, storico commerciante e dirigente dell’Ascom di Savigliano.

All’evento hanno preso parte numerose autorità locali: il sindaco di Savigliano Antonello Portera, che ha consegnato un riconoscimento per il ruolo svolto da Confcommercio sul territorio, e i colleghi Valerio Oderda (Racconigi), Davide Sannazzaro (Cavallermaggiore), Alberto Deninotti (Marene), Flavio Gastaldi (Genola), Marcellino Peretti (Cavallerleone) e Giorgio Alberione (Monasterolo di Savigliano).

A ribadire la prospettiva operativa dell’associazione, il direttore Giulio Giletta sottolinea: «L’Associazione conferma il proprio impegno a essere sempre più il punto di riferimento per le imprese, offrendo consulenza, assistenza, formazione, accesso alle agevolazioni e promozione locale. »

La serata si è conclusa con la proiezione di un video celebrativo che ha ripercorso la storia di Confcommercio provincia di Cuneo attraverso immagini di repertorio e testimonianze di commercianti, tra cui Ruggero Ruggeri, storico rappresentante del settore abbigliamento, e la vicepresidente Claudia Rivetti, che ha raccontato il suo percorso da dipendente a dirigente e commerciante. La festa per gli 80 anni di Confcommercio Savigliano si è rivelata un’occasione unica di sport, solidarietà e memoria, con lo sguardo rivolto al futuro del commercio e delle imprese del territorio.