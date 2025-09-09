Giunto al termine venerdì scorso con una grande gesta in piscina il Centro estivo di Oasi Giovani

Oltre 270 ragazzi hanno preso parte alle attività dal 22 luglio all'8 agosto e poi di nuovo dal 25 agosto al 6 settembre, con un numero di giovani per settimana che oscillava dai 40 ai 50. È andato in archivio il Centro estivo di Oasi Giovani, che è tornato alle attività ordinarie con la ripresa della scuola.

Terminato venerdì scorso con una grande festa in piscina, il Centro estivo ha rappresentato la prosecuzione dell'Estate Ragazzi. Vi hanno preso parte, nello specifico, oltre 200 ragazzi dalla prima alla quarta elementare e più di 70 dalla quinta elementare alle medie. Anche quest'anno i partecipanti hanno potuto apprezzare numerose gite, come quella al parco avventure di Villar San Costanzo, al Centro Lipu di Racconigi e a Centallo dal Mago Zapotek. Svariati sono stati anche i laboratori, da quelli di cucina a quelli per la realizzazione di braccialetti.

Ottima affluenza anche per quanto riguarda il “Maramignolo”, il Centro estivo dei più piccoli, che ogni settimana ha raccolto tra i 40 ed i 50 bimbi.

Le giornate sono trascorse tra laboratori di manipolazione, truccabimbi, cucina, giochi d'acqua a palazzo Longis, gite fuori porta e passeggiate sul territorio.