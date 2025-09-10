A Bagnolo Piemonte taglio del nastro per la nuova scuola Media

Si è svolta questa mattina, mercoledì 10 settembre, l’inaugurazione della nuova scuola secondaria di primo grado (Media) a Bagnolo Piemonte (Capoluogo). La struttura sorge in via Don Milani, accanto alla primaria inaugurata nove anni fa, e rappresenta il secondo tassello del polo scolastico del paese.

[Bagnolo Piemonte, polo scolastico]

Mancano ora soltanto la mensa e gli spazi di refezione, già finanziati, per completare definitivamente il campus. Il nuovo edificio ospita nove aule, quattro laboratori, gli uffici di segreteria e di dirigenza, oltre a locali destinati al pranzo degli studenti. A completare il complesso anche la nuova palestra, già pronta per essere utilizzata.

Da oggi dunque, gli alunni delle medie dell’Istituto comprensivo ‘Beppe Fenoglio’ non entreranno più nello storico edificio di via Confraternita, ma hanno iniziato le lezioni nella nuova e funzionale struttura di via Sant’Anna 17, che al momento ha l’ingresso provvisorio da via Don Milani.

L’inaugurazione della nuova struttura che ospita le scuole Medie nel polo scolastico è stata aperta dal sindaco Roberto Baldi, che ha ringraziato le precedenti amministrazioni, i dipendenti comunali, il personale scolastico dai docenti al personale ‘Ata’ amministrativo e tecnico ausiliario e tutti coloro che hanno lavorato senza sosta negli ultimi mesi per garantire la conclusione dei lavori in tempo per l’inizio delle lezioni di stamattina.

Presenti, tra gli amministratori comunali il vicesindaco Chiaffredo Maurino, gli assessori Cristina Albertengo (Lavori pubblici) e Roberta Castagno (Istruzione, edilizia e urbanistica), che hanno illustrato i dettagli organizzativi e i tempi scuola del nuovo plesso con i servizi aggiuntivi, tra cui ludoteca e progetti di doposcuola e accoglienza con il preingresso mattutino prima dell’inizio delle lezioni.

[Bagnolo Piemonte, visita alla nuova scuola Media]

Il sindaco Roberto Baldi ha spiegato: “Oltre al milione di euro stanziato dalla Regione per la costruzione della nuova mensa il Comune ha destinato 195 mila euro per un investimento complessivo di 1 milione e 195 mila euro. Il bando di gara, pubblicato ieri 9 settembre, prevede tempi di realizzazione di 13 mesi: la nuova struttura, con cucina interna e 200 posti a sedere, dovrebbe essere pronta entro fine 2026”.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose: il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, gli ex sindaci di Bagnolo Piemonte Flavio Manavella e Fabio Bruno Franco, che avviarono il progetto del polo scolastico, e il parroco don Osvaldo Malerba, che ha benedetto la nuova scuola.

[Bagnolo Piemonte, visita alla nuova scuola Media]

Presenti anche il provveditore della Provincia di Cuneo, Umberto Pelassa, e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, Stefano Suraniti

Ha portato il suo saluto anche il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Beppe Fenoglio’ di Bagnolo Piemonte Nicola Rossetto, che ha ricordato: “Alcuni di noi erano già qui nove anni fa per l’inaugurazione della primaria. Oggi viviamo la stessa emozione per l’apertura della nuova scuola secondaria, che ospiterà anche la sede centrale del nostro istituto con gli uffici di segreteria e dirigenza. È un passo fondamentale per gli studenti, per il personale e per tutta la comunità scolastica”.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha sottolineato: “Oggi inauguriamo la nuova sede della scuola secondaria di I° grado che è stata realizzata grazie ad un importante contributo statale e presto, con un accordo di programma della Regione Piemonte, saranno avviati i lavori per la nuova mensa del polo scolastico.

Le scuole – continua Cirio - come gli ospedali, non hanno colore politico: sono una priorità assoluta. Negli ultimi anni abbiamo investito più di 350 milioni di euro per la sicurezza degli edifici scolastici in Piemonte.

Per realizzare il polo scolastico di Bagnolo, insieme al Governo, sono stati stanziati oltre 7 milioni di euro, cui si aggiunge un ulteriore milione per la mensa stanziato dalla Regione.

È una grande soddisfazione inaugurare questa scuola: è vostra, ragazzi, amatela e vivetela!».

Ha fatto seguito l’intervento del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Cuneo, Umberto Pelassa: “Tutto il personale scolastico lavora in rete per permettervi di studiare al meglio, in ambienti nuovi e all’avanguardia come questo. Vi auguro un anno ricco di curiosità e spirito critico” ha detto agli studenti e alle studentesse.

Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti, ha reso omaggio agli studenti chiedendo un applauso collettivo e dando voce ad Asia e Lorenzo, due alunni entusiasti della nuova scuola, chiamandoli prima del taglio del nastro.

[Bagnolo Piemonte, inaugurazione scuola Media con i bambini Asia e Lorenzo]

“Tutti siamo al vostro servizio – ha aggiunto Suraniti rivolgendosi a studenti e genitori –. Realizzare una scuola nuova richiede risorse economiche, competenze e volontà. Ero qui nove anni fa per l’inaugurazione della primaria: oggi vedo un polo scolastico quasi completo, con una nuova palestra e, presto, anche la mensa”.

Il polo scolastico di via Don Milani è da oggi una realtà concreta, simbolo di investimento sul futuro dei giovani e dell’intera comunità bagnolese.

La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro e un applauso collettivo a seguire la visita alla nuova struttura della scuola secondaria di primo grado e della palestra.