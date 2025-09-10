 / Attualità

Attualità | 10 settembre 2025, 14:00

Al Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì ultima apertura per la stagione estiva 2025

Nel pomeriggio di Domenica 14 Settembre avranno luogo le visite guidate e una mostra numismatica di collezionisti monregalesi

Ultima domenica di visite guidate al Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì. 


Dopo il successo riscontrato nei mesi scorsi di giugno, di luglio e di agosto, con un ampio afflusso di visitatori e visite prenotate per gruppi e ritiri spirituali, nel pomeriggio di domenica 14 settembre, i volontari porteranno i visitatori alla scoperta del complesso (su prenotazione ai contatti sotto indicati).
 

Contestualmente si svolgerà una mostra numismatica (con preziosi elementi, proposti da collezionisti locali monregalesi), una “vendita benefica a offerta” di libri a favore dell’Ass. AmiSaL per le spese di manutenzione del complesso del Santuario, oltre alla mostra a pannelli dedicata al rapporto tra il poeta Dante e Santa Lucia.
Il servizio navetta sarà attivo per tutto il pomeriggio.

"L’afflusso di visitatori e pellegrini che si è registrato nell’estate 2025, è stato inaspettato e ben superiore rispetto agli anni precedenti. Anche quest’anno, il rinnovato entusiasmo e interesse sempre più vivo – afferma il direttivo dell’AmiSaL – ci sprona a proseguire il percorso avviato negli anni passati, durante i quali abbiamo accolto visitatori da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, inclusi pellegrinaggi e gruppi organizzati. Grazie di cuore a tutti i volontari che si sono prestati per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché a tutti coloro che hanno ammirato e apprezzato il prezioso gioiello della Valle Ellero".

 Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2 ): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone! Inoltre è sempre possibile destinare il “5x1000” in sede di dichiarazione dei redditi, segnando il codice fiscale 93063870047 nello spazio “terzo settore-volontariato” 

Per informazioni, adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni o prenotazioni per la visita guidata, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (sms/whatsapp 351.6384771) o sito web www.santuariosantalucia.com .

comunicato stampa

