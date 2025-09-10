Fossano, l’augurio del sindaco agli studenti: "Dal vostro entusiasmo la carica per affrontare al meglio il nuovo anno"

Il sindaco di Fossano Dario Tallone - accompagnato dall’Assessore all’Istruzione e vicesindaco Donatella Rattalino - ha visitato questa mattina le scuole della città per salutare e augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti. L'iniziativa ha voluto segnare un momento di vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola e a tutta la comunità scolastica.

Il sindaco Tallone ha incontrato i dirigenti scolastici e gli insegnanti, ha stretto la mano ai ragazzi, si è fermato a parlare con loro e ad ascoltare le loro impressioni ed emozioni per il nuovo anno che ha avuto inizio.

Il primo cittadino ha voluto ricordare “l’importanza della scuola come luogo di crescita, di apprendimento e di socializzazione”, incoraggiando gli studenti a impegnarsi con passione e curiosità ma anche ad aiutare chi rimane indietro.

“La nostra Amministrazione comunale da sempre si impegna a sostenere il sistema educativo della città e a investire sul futuro dei giovani”, ha affermato il sindaco.

“È stato bellissimo tornare tra i banchi di scuola per salutare i nostri ragazzi e i loro insegnanti – ha dichiarato Tallone –. I loro sguardi pieni di entusiasmo e la loro voglia di imparare ci danno la carica per affrontare al meglio il nuovo anno. A nome di tutta l'Amministrazione comunale, auguro a tutti, studenti, famiglie, docenti e personale scolastico, un anno ricco di soddisfazioni e opportunità. Siamo orgogliosi di voi e siamo al vostro fianco per ogni necessità”.