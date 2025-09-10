I.C. Santarosa di Savigliano, 1525 chili di tappi raccolti per comprare libri inclusivi

Economia circolare e promozione della lettura si incontrano nell'innovativo progetto dell'Istituto Comprensivo Santarosa, che ha coinvolto studenti di tutte le età in una raccolta di tappi di plastica destinata all'acquisto di libri inclusivi.

Economia circolare messa in pratica, questa l'intenzione che sta dietro alla consegna di contenitori per la raccolta di tappi di bottiglie di plastica alle studentesse e agli studenti di tutti i plessi dell'I.C Santarosa, dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado nell'anno scolastico appena concluso.

I contenitori sono serviti alla raccolta dei tappi che sono stati acquistati e trasformati dall'impianto di recupero "Reveane" di Cambiano per un'economia davvero circolare. Il progetto di raccolta è al suo primo anno di attivazione: una sperimentazione che ha dato risultati inattesi.

L'istituto ha voluto coinvolgere tutte le classi dei diversi plessi per sensibilizzare anche i più piccoli e, perché no, i loro genitori ad un uso più consapevole dei materiali plastici. Ben 1525 i chili di tappi raccolti nell'avvincente sfida tra classi, un traguardo di cui la scuola si dice fiera.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività legate al progetto "Missione lettura", che comprende numerose attività volte a promuovere e valorizzare la lettura tra bambini e ragazzi. I fondi ottenuti dalla vendita dei tappi saranno destinati all'acquisto di testi per le biblioteche scolastiche dei plessi.

L'idea è quella di acquistare testi "inclusivi": ad alta leggibilità, scritti con simboli della CAA, graphic novel, albi illustrati e tanto altro che possa coinvolgere anche i lettori più restii. Una sfida che l'istituto non vuole perdere.