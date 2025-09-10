Inaugurata la bocciofila comunale a Ceresole d’Alba

Domenica 7 settembre è stato inaugurato il Bocciodromo completamente rinnovato: un intervento reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte e finalizzati alla “RIGENERAZIONE URBANA NELL’AREA DI VIA SALASCO” e allo sviluppo dei servizi sociali e culturali del Comune di Ceresole d’Alba.

Il progetto è stato seguito da un team di professionisti composto da StudioEco Architettura e Paesaggio, dall’ing. Michela Ion, dall’ing. Alberto Giacosa e dal per. ind. Ivan Castagno, che hanno curato ogni aspetto della riqualificazione: architettonico, strutturale e impiantistico.

Un lavoro complesso e sfidante, reso ancora più significativo dalle difficili condizioni di partenza, che hanno richiesto continue valutazioni, rimodulazioni e un impegno costante. Una vera e propria sfida tecnica e creativa, portata avanti con passione.

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’obiettivo è stato quello di restituire alla comunità ceresolese un luogo accogliente, capace di diventare spazio di aggregazione e punto di riferimento, con uno sguardo rivolto anche alle nuove generazioni.

Il progetto dialoga con l’identità dei luoghi, valorizzando in chiave contemporanea ricordi e tratti caratteristici del paesaggio locale. L’osservazione delle campagne circostanti, ricche di zone umide, ha ispirato l’installazione esterna che richiama le canne palustri: un segno essenziale e suggestivo, che al tempo stesso protegge il cappotto termico applicato alla zona bar e caffetteria, migliorandone l’efficienza energetica.

Il nuovo Bocciodromo si presenta oggi come un edificio moderno, sostenibile e flessibile, progettato per garantire bassi consumi, comfort ambientale e possibilità di utilizzo polivalente anche per future manifestazioni.