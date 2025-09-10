La Pedancola della Mellana, un ponte di storia tra Cuneo e Boves

Un tempo rappresentava il principale collegamento tra Cuneo e Boves, oggi è ridotto a un guado stagionale accessibile solo per pochi mesi all'anno. La Pedancola della Mellana, attraversamento storico che nel secolo scorso ha svolto un ruolo fondamentale per le comunità dei due comuni, è al centro di un progetto di valorizzazione e rilancio promosso dal Comitato Pedancola.

Molti cuneesi e bovesani conservano ancora il ricordo di questo passaggio, che hanno percorso almeno una volta a piedi, in bicicletta o persino a cavallo. Ma la Pedancola non è solo memoria del passato: rappresenta una risorsa preziosa per chi desidera esplorare i territori oltre i sentieri del Parco Fluviale e un'importante opportunità per promuovere forme di mobilità sostenibile.

"Questo attraversamento storico merita di essere ripristinato con un collegamento stabile", sottolinea il Comitato Pedancola. "La continuità di questo percorso restituirebbe valore a una tradizione secolare e offrirebbe nuove possibilità di fruizione del territorio".

Per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su questa iniziativa, il Comitato ha scelto il Cuneo Bike Festival come palcoscenico privilegiato. All'interno della manifestazione dedicata alla mobilità su due ruote, sarà allestito uno spazio speciale dove verranno raccontati la storia e il futuro della Pedancola attraverso immagini d'epoca, documenti storici, filmati e proposte concrete per il suo rilancio.

L'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito del Cuneo Bike Festival, evento che promuove la cultura della bicicletta e della mobilità sostenibile, valori che trovano nella Pedancola della Mellana un simbolo concreto di connessione tra territori e comunità.