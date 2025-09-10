Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro Toselli di Cuneo: appuntamento giovedì 18 settembre

Il celebre Nabucco di Giuseppe Verdi verrà rappresentato giovedì 18 settembre alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo, nel contesto del Cuneo Classica Festival. Sul palco si esibiranno l'Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas, il coro dell’Opera di Parma e interpreti selezionati dal Concorso Lirico Internazionale Enzo Sordello, con la regia di Edoardo Siravo, noto attore e regista teatrale di fama nazionale.

La prevendita straordinaria per i biglietti si terrà venerdì 12 settembre dalle 15:30 alle 17:30 presso PromoCuneo in Corso Kennedy 5F. L'evento, attesissimo, è promosso dal Comune di Cuneo in collaborazione con Promocuneo, che cura anche la biglietteria. Edoardo Siravo, regista di tradizione e figura autorevole nel teatro italiano, ha curato numerose produzioni di grande rilievo e porta nel Nabucco la sua esperienza pluridecennale.

Tra gli interpreti di rilievo spiccano il baritono Marzio Giossi, il soprano Yeon Joo Park e il basso Gianluca Breda Basso, tutti artisti di fama internazionale con esperienze in importanti teatri lirici in Italia e all’estero. Lo spettacolo rappresenta un’occasione unica per apprezzare un grande classico verdiano in una cornice prestigiosa, con esecuzioni di alto livello artistico.

I biglietti saranno acquistabili anche online sul sito di Promocuneo. L’appuntamento del 18 settembre promette emozioni liriche ed eventi culturali di grande rilievo a Cuneo.