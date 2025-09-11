"Accesso libero” ampliato al martedì agli uffici demografici del comune di Saluzzo

Orario di "accesso libero" ampliato degli uffici demografici della sede del Comune di Saluzzo di corso Roma 1/ter (ex Tribunale al piano terra).
Al martedì è possibile presentarsi agli sportelli per comprovate urgenze dalle 9 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15.
La modalità principale di accesso agli uffici rimane su prenotazione, per ridurre i tempi di attesa, utilizzando il link https://comune.saluzzo.cn.it/.../prenotazioni-sportello.../
Non ha subito variazione l'orario di"accesso libero" degli altri giorni della settimana: lunedì 12-12:45; mercoledì 13:10-13:45; giovedì e venerdì 11:30-12:15.