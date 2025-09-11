 / Attualità

Attualità | 11 settembre 2025, 13:36

"Accesso libero” ampliato al martedì agli uffici demografici del comune di Saluzzo

Orario invariato negli altri giorni della settimana

Uffici demografici al piano terra dell'ex Tribunale di Saluzzo in corso Roma

Orario di "accesso libero" ampliato degli uffici demografici della sede del Comune di Saluzzo di corso Roma 1/ter (ex Tribunale al piano terra). 

Al martedì è possibile presentarsi agli sportelli per comprovate urgenze dalle 9 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15.

La modalità principale di accesso agli uffici rimane su prenotazione, per ridurre i tempi di attesa, utilizzando il link https://comune.saluzzo.cn.it/.../prenotazioni-sportello.../

Non ha subito variazione l'orario di"accesso libero" degli altri giorni della settimana: lunedì 12-12:45; mercoledì 13:10-13:45; giovedì e venerdì 11:30-12:15.

