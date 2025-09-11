Ad Alba successo per la nona edizione del Torneo Veterani

Il weekend del 6 e 7 settembre il campo sportivo Ferrini di Alba, messo a disposizione dall’ASD Stella Maris 1926, ha fatto da cornice alla nona edizione del Torneo Veterani Alba. Sei le squadre in campo: quattro arrivate da Piemonte e Lombardia – Abbiategrasso, Vigevano, Rivoli e Casale Monferrato – e due formazioni albesi, il C.P.L.F. e la Roerlanghe, che ha curato anche l’organizzazione dell’evento.

È stato un fine settimana di sport autentico, dove a prevalere non è stato soltanto il risultato, ma il clima di amicizia e goliardia che ha unito atleti e pubblico. La finale ha regalato emozioni tutte albesi, con Roerlanghe e C.P.L.F. a contendersi il titolo: a spuntarla, di misura, è stata la Roerlanghe.

Il “vero vincitore”, sottolineano gli organizzatori, è stato però lo spirito sportivo che ha attraversato entrambe le giornate. Non sono mancati i ringraziamenti al Comune di Alba, che ha sostenuto con convinzione la manifestazione, al consigliere Mario Gaspare Saturnino, presente alla premiazione, e agli arbitri e volontari della Croce Rossa, che hanno garantito assistenza durante tutte le gare.

Un torneo che, ancora una volta, ha dimostrato come lo sport sappia intrecciare passione e comunità.

In foto tutti i premiati (CPLF, Casale Monferrato, Abbiategrasso, Vigevano, Rivoli)