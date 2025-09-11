Atletica Mondovì: al via i corsi anche a Camerana

Grandi novità per i giovani sportivi del territorio: l’Atletica Mondovì apre un nuovo punto corsi a Camerana, offrendo la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’atletica leggera con prove gratuite fino al 17 ottobre 2025.



I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dalla quinta elementare al primo superiore e si terranno presso gli Impianti Sportivi di Camerana ogni venerdì a partire dal 19 settembre, nella fascia oraria 14:45 - 16:30.



L'iniziativa è seguita da tecnici FIDAL e laureati in scienze motorie, con un programma adatto a tutte le età a partire dai 5 anni, comprendente attività di:

avviamento e perfezionamento all'atletica, corsa su strada, fitwalking, preparazione atletica per altri sport o concorsi militari.



Altre sedi e orari:

MONDOVÌ – Sede principale: Pista del Beila, tutti i giorni dalle 17:30 alle 19:30

CEVA – Oratorio Borsi: martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:30

Per informazioni e iscrizioni: 0174 339255 segreteria@atleticamondovi.net www.atleticamondovi.net