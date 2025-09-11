Il Comune di Cuneo cerca un Project Manager per il progetto “YBC – Young Based Community” a Palazzo Santa Croce

Il Comune di Cuneo ha pubblicato un avviso per l’individuazione di un Project Manager incaricato del coordinamento delle attività del progetto “YBC – Young Based Community – Palazzo Santa Croce”, finanziato da ANCI nell’ambito dell’Avviso rivolto all’assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi. Il progetto si inserisce nel più ampio disegno di valorizzazione del centro storico cittadino, con l’obiettivo di creare una “Cittadella della Cultura” che favorisca la partecipazione attiva della cittadinanza, in particolare della fascia giovanile tra i 20 e i 35 anni.

Gli spazi interessati si trovano al piano terra della manica est di Palazzo Santa Croce, affacciati su via Santa Croce e via Santa Maria, per una superficie complessiva di circa 350 mq. Attualmente inutilizzati, comprendono 15 ambienti di varia metratura, una cucina e due blocchi bagni. Il progetto mira a trasformarli in un centro culturale polivalente, aperto alla cittadinanza e con una forte vocazione sociale.

La figura del Project Manager sarà centrale per garantire il buon esito del progetto, il rispetto delle scadenze e il coordinamento tra i diversi attori coinvolti. Il professionista selezionato dovrà occuparsi della gestione completa del progetto, dalla pianificazione all’esecuzione, dal monitoraggio alla chiusura, interfacciandosi con l’Amministrazione comunale e con i soggetti esterni coinvolti. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso di un diploma di Laurea. Necessaria anche esperienza in progetti affini. Sarà considerata premiale l’esperienza in progettualità innovative in ambito culturale.

Il compenso previsto è pari a 19mila e 500 euro lordi, comprensivi di ogni onere. Le attività di progetto dovranno concludersi entro il 30 settembre 2026, con obbligo di presenza a Cuneo per incontri e attività e di impegno nella rendicontazione finale del finanziamento.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12 del 30 settembre 2025 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it , con oggetto “Avviso pubblico per l’individuazione di un Project Manager per il coordinamento delle attività del progetto YBC-Young Based Community- Palazzo Santa Croce - Candidatura”. Alla domanda devono essere allegati il modulo di partecipazione (Allegato A) e il curriculum vitae in formato europeo.