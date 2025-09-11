Serata di beneficenza al Castello di Racconigi per i bambini oncologici

"Racconigieventi", per il quinto anno consecutivo, in collaborazione con l’associazione Il Fiore della Vita, organizza per il 13 settembre nel suggestivo scenario del Castello di Racconigi una serata di beneficenza.
L’associazione Il Fiore della Vita, attiva da ormai tredici anni, opera con dedizione all’interno del Reparto di Pediatria – Unità della Rete Oncoematologica Pediatrica piemontese per la Provincia di Cuneo – e della Neonatologia dell’Ospedale di Savigliano, offrendo un prezioso sostegno ai bambini oncologici e alle loro famiglie.
Come ogni anno, l’obiettivo dell’evento è duplice: raccogliere fondi per sostenere i reparti oncologici pediatrici e sensibilizzare la cittadinanza su un tema tanto delicato quanto importante.
La proposta di questa edizione prevede l’esibizione di un’orchestra cover di Adriano Celentano, che animerà la serata nel cortile del Castello.
L’ingresso è gratuito e tutte le offerte raccolte verranno interamente devolute all’associazione "Il Fiore della Vita".
Un appuntamento che unisce musica, solidarietà e partecipazione, confermando Racconigi come punto di riferimento per iniziative di valore sociale e culturale.