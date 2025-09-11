 / Attualità

Attualità | 11 settembre 2025, 18:44

Sono aperte le iscrizioni al gruppo di lettura della biblioteca "Anna Frank" di Borgo San Dalmazzo

A ottobre l'inizio delle attività del gruppo di chi condivide la passione per i libri

Immagine di repertorio

A ottobre parte il Gruppo di lettura della Biblioteca Civica “Anna Frank”, un'opportunità per condividere la passione per i libri, discutere di letture e creare una comunità di lettori.

Appuntamento ogni terzo mercoledì del mese: si comincia il 15 ottobre dalle ore 18 alle 19 con il commento del romanzo “La sua preferita” di Sarah Jollien-Fardel.

Un’opera potente sull’amore e la violenza, sul desiderio di andare avanti e i sensi di colpa. Un invito a riflettere sulle conseguenze del silenzio. Jeanne è un esempio di forza e speranza, in lotta continua per spezzare le catene del suo passato.

È il romanzo d’esordio dell’autrice svizzera Sarah Jollien-Fardel edito nel 2025, vincitore del Prix Goncourt des détenus, del Choix Goncourt de la Suisse e del Prix du roman FNAC.

Ogni mese verranno proposte letture diverse che poi saranno commentate nel gruppo in biblioteca. L’iscrizione, da fare direttamente in biblioteca, è aperta a tutti.

Per maggiori informazioni contatta la Biblioteca "Anna Frank" di Borgo San Dalmazzo:

tel. 0171 / 265555

e-mail biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it

cs

