Cordoglio a Dronero per la morte di Irene Miglietti, ex dipendente comunale



“Era un archivio vivente nostra mamma - la ricordano con un sorriso e con tanto affetto i figli Mauro ed Eraldo - della città e di tutti gli abitanti.”



Sono moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore a Dronero per la morte della signora Irene Miglietti, ex dipendente comunale presso l’ufficio anagrafe del Comune.



Classe 1926, aveva 99 anni e la sua è stata senza dubbio una vita esemplare, in un’epoca dove poche donne lavoravano. I genitori erano i proprietari della “Trattoria Italia” in via XXIV Maggio, che con tanto di stalla diventava anche punto di sosta per i commercianti del lunedì mattina, giorno del mercato, quando arrivavano con gli asini a mettere le bancarelle in piazza. La trattoria fu poi gestita successivamente dal fratello Giovanni con la moglie Lucetta Emina e, anche se ora non c’è più, resta nella memoria storica ed affettiva della città.



Irene, invece, a soli 15 anni entrò all’ufficio anagrafe del Comune di Dronero: qui lavorò per ben quarantatré anni, dal 1941 al 1984. Era una città per certi versi diversa rispetto ad adesso Dronero, dove tutti, bene o male, erano del posto. Come numero di abitanti era più o meno sempre lo stesso, ma erano poche le persone che arrivavano e poi andavano via. Irene, quindi, conosceva un po’ tutti e viceversa:



“Amava molto il suo lavoro - ci dicono i figli - Ci ricordiamo ancora quando al mattino si preparava o quando rientrava a casa, era felice e ci trasmetteva la sua gratitudine. Ha vissuto e ci ha raccontato più volte anche i momenti tristi, quelli della guerra, ricordando per esempio quando andavano a rifugiarsi nei sotterranei. C’era il 2 gennaio 1944, quando purtroppo è avvenuta una sanguinosa rappresaglia da parte dei nazisti, con la deportazione del sindaco Pietro Allemandi e dei componenti della sua Giunta Giovanni Lantermino, Cristoforo Coalova, Magno Marchiò e Giuseppe Lugliengo a Mauthausen."



Una donna semplice, gentile e forte la signora Irene, molto religiosa e dedita alla famiglia così come al lavoro, che ha trasmesso ai figli il valore dell’impegno. Oggi tra le mura dello storico edificio comunale c’è il figlio Mauro Astesano, attuale sindaco di Dronero: “Mia mamma mi ha lasciato in eredità l’amore e la passione per quello che si fa - dice - Spesso penso al fatto che lei era qui tra queste mura ed ogni volta è un’emozione, ma anche un impegno a fare del mio meglio.”



E da tutta l’amministrazione comunale giungono la vicinanza e le condoglianze al primo cittadino ed a tutti i familiari. La signora Irene resterà nel cuore dei figli Mauro ed Eraldo, delle nuore Pasqui ed Ester, dei nipoti Enrico, Michele, Marco, Anna, dei pronipoti e parenti tutti.



Il funerale avrà luogo domani, venerdì 12 settembre, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Dronero. Qui, alle ore 20, questa sera verrà recitato il rosario.