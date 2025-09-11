A Chialvetta di Acceglio per scoprire le origini di Calandra

«Un evento che racconta un pezzo di storia locale fra le bellissime montagne dell’alta Valle Maira». Domenica 14 settembre è in programma ad Acceglio – frazione Chialvetta – “I Calandra, vita e cultura di una famiglia di montagna e di pianura”, iniziativa alla scoperta delle origini del celebre scultore, a 110 anni dalla sua morte.

La giornata, che rientra nel calendario di iniziative organizzate dai comuni di Acceglio, Murello e Savigliano, inizierà alle10.30. Si terrà una visita guidata alla frazione Chialvetta e al museo “La misun d'en bot”. Possibilità di raggiungere a piedi la frazione partendo da Acceglio, con ritrovo alle 9 presso l'Ufficio turistico.

Pranzo libero o, su prenotazione, presso “Osteria della Gardetta” (0171. 99017) o presso “La Locanda di Chialvetta” (0171. 995120).

Alle 11.30 è in programma la proiezione del film “Signor Calandra”, scritto e diretto da Andrea Icardi.

Seguirà, alle 15, la visita guidata al Museo di arte sacra di Acceglio.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Per informazioni: 0172. 712982 oppure museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it.



