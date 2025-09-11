Riaperta al traffico la SP 151, nel tratto Ruffia – Cavallermaggiore

Dopo l’esito positivo delle prove di carico e delle verifiche statiche, dalle ore 11 di questa mattina, giovedì 11 settembre, è stata riaperta al pubblico la strada provinciale 151 in corrispondenza dell’attraversamento sul rio Paschiero alla progressiva chilometrica 1,000, nel territorio del comune di Ruffia.

L’intervento che aveva determinato la chiusura del tratto di strada è consistito nella demolizione delle strutture esistenti per sostituirle con delle strutture in cemento armato gettato in opera in grado di migliorare il deflusso delle acque, ed è stato finanziato dallo Stato mediante il cosiddetto “decreto Ponti”, nell’ambito degli “interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”.