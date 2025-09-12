Emergenza abitativa: Azione apre il confronto con cittadini e istituzioni a Savigliano

L’appuntamento è per sabato 27 settembre alle ore 18, presso la Sede della Società Mutuo Soccorso in Piazza Cesare Battisti 8 a Savigliano. In programma l’incontro pubblico dal titolo “Quale casa? – Affrontiamo l’emergenza abitativa”, promosso e organizzato da Azione.

«La questione abitativa non può più essere rimandata – dichiara Paolo Gasparetto, coordinatore cittadino di Azione a Savigliano –. Sempre più famiglie, giovani e lavoratori si trovano in difficoltà nella ricerca di una casa di fronte al caro prezzi, alla carenza di immobili adeguati e alla mancanza di soluzioni dignitose. Parleremo della situazione degli alloggi in città, concentrandoci in particolare sul mercato degli affitti, dove domanda e offerta fanno sempre più fatica a incontrarsi. Lo faremo con l’aiuto di amministratori locali, dell’ATC, di rappresentanti del settore immobiliare e di enti del Terzo Settore attivi nell’accoglienza e nell’assistenza abitativa».

Dopo l’introduzione di Gasparetto e i saluti istituzionali e l’intervento del sindaco di Savigliano, Antonello Portera, seguirà la tavola rotonda, moderata da Stefano Lovera, giornalista del Corriere di Savigliano, con:

• Francesco Balocco, membro di ATC Sud Piemonte, ex assessore regionale e già sindaco di Fossano;

• Fabio Gallo, progettista sociale e coordinatore cittadino di Azione Fossano;

• Veronica Brussino, agente immobiliare affiliata Tecnocasa Savigliano.

I lavori si concluderanno con l’intervento di Giacomo Prandi, Segretario Provinciale e Vicesegretario Regionale di Azione.

«Non ci limiteremo a denunciare i problemi, ma cercheremo insieme possibili soluzioni – aggiunge Gasparetto –. Abbiamo deciso di organizzare questo momento di confronto perché crediamo che la politica debba partire dall’ascolto. Vogliamo dare voce a chi vive ogni giorno queste difficoltà e raccogliere proposte concrete, mettendo intorno a un tavolo istituzioni, operatori e società civile».

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Chi fosse interessato è invitato a partecipare e portare la propria esperienza: perché il diritto alla casa riguarda tutti.