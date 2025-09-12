Maxi operazione contro i furti di rifiuti ferrosi nelle isole ecologiche della Granda

Nelle prime ore dell’11 settembre, i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Cuneo, con il supporto dei Carabinieri Forestali di Cuneo e Torino e della Compagnia Carabinieri di Cuneo, hanno eseguito 14 perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Cuneo nei confronti di altrettanti soggetti residenti in provincia.

Durante le operazioni sono stati sequestrati sette mezzi – tra auto e furgoni – che gli indagati avrebbero utilizzato per sottrarre ingenti quantità di rifiuti ferrosi dalle cosiddette isole ecologiche, i centri di raccolta presenti sul territorio. Recuperata e sequestrata anche gran parte della refurtiva: rifiuti RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), cavi elettrici, materiale ferroso, rame e ottone.

L’inchiesta, avviata dalla Procura di Cuneo, ha previsto perquisizioni e acquisizioni di documenti anche presso alcune aziende attive nella gestione dei rifiuti tra le province di Cuneo e Torino. L’attività investigativa, partita da segnalazioni e proseguita per mesi con tecniche dedicate, ha permesso di individuare tutti i soggetti coinvolti, accusati a vario titolo di sottrazione di rifiuti di valore economico, con la presunta complicità di dipendenti della ditta incaricata della gestione e guardiania degli impianti.

Secondo gli inquirenti, l’asportazione e lo smaltimento illecito di questi materiali costituiscono un danno per l’intera comunità: oltre al mancato recupero economico derivante dalla loro vendita, viene infatti meno la possibilità di una riduzione della TARI, la tassa che finanzia i servizi di raccolta e smaltimento.

Si precisa che le indagini sono tuttora in corso e che potrebbero emergere elementi a favore degli indagati, che devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

L’Arma invita infine i cittadini a segnalare eventuali episodi analoghi, per contribuire alla tutela del territorio e della legalità.