Alba celebra la settimana europea della mobilità

n occasione della Settimana Europea della Mobilità, ogni anno dal 16 al 22 settembre, l’Amministrazione comunale di Alba ha organizzato una serie di eventi in città, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile che promuove il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Si inizia, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 18.00, in Sala Riolfo, (Cortile della Maddalena – Via Vittorio Emanuele II, 19) con l’evento “Mobilità Sostenibile ad Alba: conoscere, coinvolgere per cambiare, insieme”, momento di confronto aperto alla cittadinanza sul tema della mobilità sostenibile, con particolare attenzione alla mobilità scolastica e alle progettualità in corso.

All’incontro saranno presentati i dati dello studio sulla mobilità casa-scuola realizzato dal Comune in collaborazione con Mobility Square ed il progetto “AlbAttiva” a cura di Elisa Gallo – Decisio su incarico del Comune e candidato al bando Percorsi di Sostenibilità 2025 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, nel maggio 2025, ottenendo un contributo. Un altro contributo al progetto è stato concesso da Confartigianato Imprese Cuneo.

Dopo i saluti istituzionali, con gli interventi del Sindaco di Alba Alberto Gatto e del Vice Presidente della Fondazione CRC Francesco Cappello, l’Assessore alla Mobilità Edoardo Fenocchio presenterà le azioni del Comune di Alba sul fronte della mobilità sostenibile. Saranno presentati i partner di progetto e ci sarà spazio anche per il dibattito con il pubblico, come confronto, condivisione, spunti e idee dei partecipanti.

A seguire domenica 21 settembre una giornata all’insegna dello sport e del movimento per tutte le età, con Sport in Piazza e Alba in Bici.

Sport in Piazza

In piazza Medford e piazza Sarti, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, in apposite aree attrezzate e curate dalle diverse associazioni cittadine, tutti potranno cimentarsi in vari sport: scherma, arti marziali, danza, pattinaggio, pallavolo, atletica leggera, basket, ginnastica ritmica, badminton, tennis, tennis tavolo, ciclismo, cheerleading e tanti altri. Anche quest’anno sarà presente un servizio ristoro a cura delle Misericordie, dove poter gustare ottimi panini e, a pranzo, un buon piatto di pasta.

Alba in Bici

La pedalata di Alba in Bici parte da piazza Medford e piazza Sarti alle ore 15.30, con un divertente percorso di circa 10 chilometri, da fare in compagnia lungo le vie della città, passando per il quartiere San Cassiano, il quartiere Moretta e, al ritorno, corso Michele Coppino. Per partecipare basta arrivare in sella a una bicicletta da passeggio o una mountain bike, muniti di casco. Apripista del corteo, le associazioni albesi Fiab e Alba Bike Team che accompagnano i partecipanti lungo il percorso ad anello, con rientro in piazza Medford previsto per le ore 17.00 circa. All’arrivo golosa merenda per tutti.

L’iscrizione ad Alba in Bici può essere effettuata al seguente link: https://forms.gle/fEdmJpVVgQ9nuYuz5 oppure il giorno stesso dell'evento, all’info point in piazza Medford, compilando l’apposito modulo e sottoscrivendolo al momento della consegna dei pettorali numerati, prima della partenza. La partecipazione è gratuita.

«Per una domenica all’insegna dello sport e del movimento per tutte le età, Sport in Piazza e Alba in Bici vi aspettano ad Alba domenica 21 settembre». L’invito a partecipare numerosi arriva dal sindaco di Alba Alberto Gatto e dall’assessore allo Sport Davide Tibaldi che ringraziano gli uffici Sport e Cultura del Comune, le associazioni sportive ed i volontari per l’organizzazione.

PER INFORMAZIONI:

Comune di Alba Ufficio Sport: ufficio.sport@comune.alba.cn.it / 0173 292226

Comune di Alba Ufficio Cultura: cultura@comune.alba.cn.it / 0173 292346

Info point allestito in piazza Medford il giorno della manifestazione.