Cherasco, torna la caccia ai tesori arancioni del Touring Club

Cherasco anche quest’anno aderisce alla Caccia ai Tesori Arancioni proposta dal Touring Club: la caccia si svolge in contemporanea in oltre 100 borghi italiani, ognuno con la propria storia, la propria identità e la bellezza che lo rende unico.

È un’esperienza pensata per tutte le età, da vivere con chi si vuole, in famiglia, con amici o in autonomia, in cui cultura, gioco e scoperta si intrecciano per regalare un’avventura memorabile a chi ama esplorare, osservare e lasciarsi sorprendere.

L’appuntamento è domenica 5 ottobre 2025, alle ore 15, presso la Biblioteca Civica (in via Monte di Pietà 43); verrà proposto un percorso in 6 tappe nei luoghi più caratteristici del centro storico cheraschese che permetterà ai partecipanti di scoprire le sue bellezze artistiche e paesaggistiche.

Ogni squadra avrà l'opportunità di immergersi nella storia e nell’arte della città, con un appuntamento divertente che è rivolto a tutti, fruibile sia dai grandi che dai piccoli. La caccia al tesoro dura circa un'ora e mezza; permette di stare all’aria aperta in un week end autunnale; fa vivere ai più piccoli un’avventura entusiasmante, offre un’attività originale e permette di scoprire luoghi originali.

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione online della squadra (massimo 6 partecipanti) collegandosi al sito tesori.bandierearancioni.it scegliendo “Cherasco” tra la lista dei borghi. Le iscrizioni sono già aperte e si potranno effettuare fino al giorno prima dell’evento. Al momento dell’iscrizione online, verrà richiesta una donazione ad importo libero (donazione minima € 2,00 a prenotazione) per sostenere il Touring Club Italiano. Il TCI è un’associazione privata di promozione sociale, che si occupa della realizzazione di questa ed altre importanti iniziative che promuovono e valorizzano le bellezze del nostro Paese.

I bambini sono i benvenuti e fino ai 6 anni possono partecipare senza iscrizione. Al termine della Caccia al Tesoro ci saranno l’incontro in biblioteca e la consegna dei premi.

«Grazie al sodalizio con il Touring Club Italiano, Cherasco è Bandiera Arancione dal 2007, ed è il quarto anno che ospita la Caccia ai tesori Arancioni - dice Mara Degiorgis consigliera delegata alla cultura -. Si tratta di un’occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio del territorio e le tradizioni locali. L’iniziativa, pensata in particolare per le famiglie, propone un modo coinvolgente e divertente per scoprire storie, personaggi, monumenti e curiosità spesso nascosti, ma di grande valore, nei borghi meno conosciuti d’Italia. Un progetto che unisce la bellezza del paesaggio e delle risorse naturali con la ricchezza della narrazione e della cultura popolare».

Nella giornata saranno visitabili anche il Museo Civico G. B. Adriani (9:30-12:30; 14:30-18:30) e il Museo della Magia (10:00-13:00; 14:30-18:30).