Domani la premiazione del Photocontest Portamilassù 2025, nato per ricordare Luca Borgoni

Sabato 13 settembre alle ore 17, presso lo Spazio Incontri di via Roma 15 a Cuneo, grazie alla generosa concessione della Fondazione CRC, avrà luogo la cerimonia di premiazione del photocontest PORTAMILASSÙ 2025, evento sostenuto e inserito nel calendario degli incontri dell'Associazione Territori Narranti.

L’iniziativa, nata per ricordare il giovane alpinista cuneese Luca Borgoni, tragicamente scomparso a soli 22 anni sul Cervino l'8 luglio 2017, ha raccolto una partecipazione entusiasta da tutta Italia. I partecipanti sono stati chiamati a condividere, su Instagram, immagini di paesaggi montani, utilizzando l'hashtag dedicato #portamilassù2025. Le foto, che dovevano catturare la bellezza delle montagne in diversi momenti dell'anno e della giornata, sono state affiancate da una sezione speciale dedicata ai Reels, brevi video intensi e coinvolgenti, creati appositamente per il concorso.

L’evento, giunto alla settima edizione, sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza sensoriale completa, grazie alla fusione di immagini, musica e parole.

Circa 1000 gli scatti in gara e numerose le citazioni tratte dal libro Portami Lassù o pensieri dedicati durante escursioni montane. Il concorso ha riscosso un successo straordinario. Nonostante fossero inizialmente previsti 30 finalisti, la qualità delle immagini è stata tale da spingere Cristina Giordana, ideatrice e organizzatrice dell'evento, a premiare 40 fotografie e 1 Reel.

I fotografi giungeranno da diverse regioni italiane, tra cui Toscana, Veneto, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Campania, Svizzera e, naturalmente, Piemonte. La cerimonia sarà un momento di grande emozione, durante il quale le amicizie nate online prenderanno vita in incontri reali, trasformando il legame virtuale in una vera e propria conoscenza.

Durante la cerimonia, a ciascun finalista verrà consegnato un fotolibro contenente gli scatti selezionati, un omaggio da parte del Parco del Monviso che ha offerto il proprio Patrocinio e saranno svelati i nomi dei primi classificati della sezione foto e del vincitore della sezione video, scelti da una giuria qualificata che include il fotografo Luca Borsotto. Tra i premi, spicca un soggiorno con mezza pensione per due persone presso il Rifugio Teodulo a 3317 m, nel comprensorio sciistico di Breuil Cervinia, un soggiorno nella casa vacanze “The Colours Of Chianti” in Toscana offerto dall’Associazione Rebecca94, un soggiorno con mezza pensione per due persone in una località della Liguria offerto dal gruppo editoriale morenews oltre a buoni offerti da Salewa Store Cuneo, Ottica Grasso, dolci della storica Pasticceria Arione e numerosi altri premi messi in palio dal Ristorante Torii di Cuneo, Cantina Manfredi di Farigliano, Olio Ferrari di Imperia,Caffè Piazza e Cartoleria Calcagno di Cuneo.

L’evento è aperto al pubblico fino all’esaurimento dei posti, promettendo di essere un momento indimenticabile, in cui la passione per la montagna e l'arte fotografica si incontreranno fondendosi in un abbraccio simbolico tra chi, seppur da lontano, ha partecipato con il cuore e l’anima.