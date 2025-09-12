Nuovo libro su enologia di Clara e Gigi Padovani incanta i lettori

Dal 26 agosto 2025 è disponibile in libreria e su tutte le principali piattaforme digitali il nuovo libro di Clara e Gigi Padovani dedicato al mondo dell’enologia. Il volume, entrato immediatamente tra i Best Seller nelle categorie “enologia” e “vini”, si propone come una guida autorevole e appassionata su uno dei vini più celebri al mondo: il Barolo.

La prima presentazione si terrà a Torino, in una location storica e simbolica, il Palazzo Barolo, gentilmente concesso dall’Opera Barolo. Questo prestigioso edificio è noto soprattutto per la sua storia legata alla Marchesa Giulia Colbert Falletti di Barolo, che a metà Ottocento fece apprezzare all’aristocrazia torinese e alla Casa Savoia il nuovo vino prodotto da uve nebbiolo coltivate nelle sue aziende agricole.

L’appuntamento inaugurale rappresenta un omaggio al patrimonio culturale e vitivinicolo piemontese, cuore pulsante della narrazione del libro. Ad ottobre, seguirà un secondo evento nelle Langhe, presso la Cantina cooperativa Terre del Barolo, luogo di produzione di circa un milione e mezzo di bottiglie annue del celebre “re dei vini”.