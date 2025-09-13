C'è la Panizza: un omaggio emozionante a una vita dedicata all'insegnamento e all'umanità

Il 23 marzo scorso, il mondo dell’istruzione ha perso una donna straordinaria, una guida, una luce: la professoressa Maria Antonietta Panizza. Con il suo sorriso gentile, la sua passione contagiosa e il suo rigore mai severo, ha saputo entrare nei cuori di centinaia di studenti, lasciando un’impronta indelebile che va oltre le parole e le pagine dei libri.

Per onorarla e custodire il suo eterno esempio, il prossimo 23 settembre, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 73° compleanno, si terrà una serata speciale presso la sala Beppe Fenoglio di Alba. A partire dalle 20.45, un momento di emozioni autentiche, di ricordi e di omaggi, per rendere viva la memoria di una donna che ha saputo insegnare con l’anima.

Durante la serata, i suoi libri “Dal Banco alla Cattedra” e “Barbagli d’Umano” saranno letti con tenerezza, accompagnati da note musicali e parole di chi l’ha amata e stimata. Si aprirà con un brano interpretato da Daniela Valsania, per poi proseguire con i ricordi di Elena Moretto, figlia della professoressa, e la narrazione del suo percorso da parte di Dieghito, noto DJ di Radio Alba e suo ex alunno, che racconterà quanto la sua figura abbia lasciato un segno profondo.

Momenti di pura emozione saranno le letture di brevi estratti come “Stella di Natale” e “L’armonia del creato”, che toccheranno le corde più intime del cuore di tutti, mentre le note di Daniela accompagneranno le parole, creando un’atmosfera di intima riflessione. Alcuni studenti del laboratorio di teatro leggeranno narrazioni tratte da “Barbagli d’Umano”, portando in scena l’amore, la passione e i sogni di una donna che ha saputo insegnare con il cuore.

Tra gli oggetti simbolici del suo legame con gli studenti e il suo insegnamento, verranno condivisi ricordi e testimonianze di “Dal Banco alla Cattedra”, un vero e proprio Baule di Memorie che racchiude il suo spirito e la sua passione. La serata si concluderà con il monologo “Buonanotte” di Paolo Tibaldi, un momento di riflessione e di commozione, e con l’annuncio di un concorso scolastico dedicato a lei, affinché il suo insegnamento continui a vivere nelle nuove generazioni.

Maria Antonietta Panizza, nata a Voghera e vissuta tra Oltrepò, Alto Monferrato e Langa, ha dedicato la sua vita a fare della cultura un dono per tutti, affrontando con sensibilità e determinazione le sfide di un mondo scolastico complesso. La sua forza, la sua ironia e il suo affetto autentico continueranno a brillare nei ricordi di chi l’ha amata e in ogni gesto di solidarietà e passione che ha lasciato.

Un’occasione di emozioni profonde, di ricordi che scaldano il cuore e di insegnamenti che rimarranno eterni. Perché, come diceva lei, “l’umanità è il più grande insegnamento”.

C’è La Panizza — Un ricordo vivo, un’eredità che non muore mai.