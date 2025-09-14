Buon compleanno a papa Leone XIV. Ecco come inviare gli auguri

Dalle colonne del nostro giornale facciamo i più cari auguri al Papa. Il 14 settembre Leone XIV compie 70 anni. Un momento importante per lui e per la Chiesa tutta, ma anche l’occasione per conoscerlo più da vicino.

Robert Francis Prevost è nato a Chicago, negli Stati Uniti, nel ‘55. I genitori di Papa Leone XIV erano Louis Marius Prevost, di origini francesi e italiane, e Mildred Martínez, di origini spagnole.

Il Papa appartiene all’Ordine di Sant’Agostino (OSA) e ha svolto un’intensa attività missionaria, in particolare in Perù, dove ha vissuto per diversi anni e ricoperto incarichi di responsabilità.

Prevost è stato, infatti, vescovo di Chiclayo in Perù, e nel 2023 è stato nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per i Vescovi, uno dei ruoli più influenti nella gerarchia vaticana, con l’incarico di supervisionare le nomine episcopali in tutto il mondo. Papa Francesco lo ha creato cardinale nel concistoro del 30 settembre 2023.

Il primo Papa statunitense, il secondo americano dopo Bergoglio, Robert Francis Prevost viene eletto 267° successore di Pietro l’8 maggio alla quarta votazione del Conclave, sarà conosciuto con il nome di Leone XIV.

Quali parole più adeguate delle sue per fargli un augurio? «Arrivi una pace disarmata e disarmante». Il regalo più bello.

Come inviare gli auguri al Papa

Per inviare gli auguri al Papa basta scrivere sui social network: l’account Instagram è @Pontifex – Pope Leo XIV. Se invece si preferisce un modo più diretto e personale per arrivare al Pontefice, il consiglio è di prendere carta e penna e mandargli una lettera o un biglietto di auguri all’indirizzo postale: Sua Santità, Papa Leone XIV – Palazzo Apostolico – 00120, Città del Vaticano.

Preghiera per il Papa

Ricordiamo che oltre agli auguri, una cosa assai gradita da papa Leone è quella di ricordarlo nelle nostre preghiere, soprattutto il 14 settembre che per lui è un giorno speciale.

Signore Gesù, pastore eterno di tutti i fedeli, tu che hai costruito la tua Chiesa sulla roccia di Pietro, assisti continuamente il Papa perché sia, secondo il tuo progetto, il segno vivente e visibile, e il promotore instancabile dell’unità della tua Chiesa nella verità e nell’amore.

Annunci al mondo con apostolico coraggio tutto il tuo vangelo.

Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo, non si stanchi mai di promuovere la pace.

Governi e diriga il popolo di Dio avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio, o Cristo buon Pastore, che sei venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per le pecore. A noi concedi, o Signore, una forte volontà di comunione con lui e la docilità ai suoi insegnamenti. Amen.



