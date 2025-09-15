Revello accoglie tra i libri i piccoli nati del 2024

Nella mattinata di sabato 13 settembre in Municipio a Revello, nella Cappella Marchionale, si è tenuto un incontro dedicato a tutti i bambini nati nel 2024.

La giornata è stata animata da attività di lettura con musica e giochi, culminate con la consegna di un libro ad ogni piccolo partecipante.

Un gesto simbolico ma prezioso, volto a stimolare fin da subito il piacere della lettura: un’esperienza che contribuisce non solo allo sviluppo cognitivo dei bambini, ma anche a rafforzare le competenze educative dei genitori nel percorso di crescita insieme ai figli.

Al termine, le famiglie sono state invitate a frequentare la Biblioteca dei Ragazzi, che nei prossimi mesi verrà arricchita da nuovi volumi: ben 4.500 euro saranno destinati all’acquisto di libri per i più piccoli.

All’incontro hanno preso parte anche gli assessori Denise Allasia e Katia Disderi, insieme al consigliere Mario Campanella, che hanno voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa come momento di comunità e attenzione verso le nuove generazioni.